У Сімферополі біля смітника знайшли 12 кілограмів ртуті, а в школі - 20 літрів аміаку

У Сімферополі 2 вересня біля смітника знайшли ємність із 12 кілограмами невідомої речовини, схожої на ртуть, а в одній зі шкіл - банку з 20 літрами аміаку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

Рятувальники обробили територію біля контейнерів зі сміттям демеркуризаційним розчином.

Перевищення гранично допустимої концентрації пари ртуті в повітрі не виявлено.

Невідому речовину відправили до сімферопольського міськуправління МНС на тимчасове зберігання.

Ємність із 20 літрами рідкої речовини світлого кольору у виробничій упаковці з написом «Аміачна вода» 25-процентний розчин виявлено в підвалі школи №21.

Концентрація аміаку в повітрі - 0 мг\\ м3.

Рятувальники утилізували речовину.