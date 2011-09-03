Наступний саміт СНД пройде в Туркменістані в листопаді 2012 року

Учасники саміту Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав, що проходить зараз у Душанбе (Таджикистан) підтримали пропозицію президента Туркменістану провести наступне засідання Ради СНД в Ашгабаті в першій декаді листопада 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України, який бере участь у засіданні Ради Глав держав СНД.

Засідання відкрив голова Ради глав держав СНД, Президент Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОН (з 1 січня 2011 року в Співдружності незалежних держав головує Таджикистан).

«Знаменно, що засідання відбувається в Душанбе, в рік 20-ліття створення Співдружності… Сподіваємося, що цей рік відкриє нові сторінки у справі зміцнення взаємної довіри, добросусідства, миру та безпеки на благо народів наших країн. Переконаний, що потенціал Співдружності далеко не вичерпаний», - сказав Е.РАХМОН, звертаючись до учасників саміту.

Під час засідання Ради глав держав СНД у вузькому колі його учасники зокрема заслухали Заяву Глав держав СНД у зв’язку з 20-літтям його створення, а також Аналітичну доповідь про підсумки діяльності Співдружності за 20 років, завдання на перспективу.

Крім того, було прийнято рішення, що з 1 січня 2012 року головування в органах СНД перебере Туркменістан.

Довідка УНІАН. Співдружність Незалежних Держав створена відповідно до Угоди про СНД від 8 грудня 1991 року між Білоруссю, Росією та Україною. 21 грудня 1991 Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан і Україна підписали Протокол до цієї Угоди, відповідно до якого всі зазначені держави стали державами-засновниками СНД. 22 січня 1993 року держави-засновники СНД, окрім Туркменістану й України, підписали Статут СНД, а у грудні 1993 року до них приєдналася Грузія. 18 серпня 2008 року почався, а 18 серпня 2009 року завершився процес виходу із СНД Грузії. Таким чином, зараз до складу СНД входять 11 держав-учасниць. Україна не є членом СНД, оскільки не підписала його Статут. За своїм статусом Україна - одна з держав-засновниць, держава-учасниця СНД.