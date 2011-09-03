Курс НБУ на 05.09.11
14:15, 03 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 05.09.11100 USD США - 797.1700 (на 2 вересня - 797.1700) 100 EUR - 1136.3658 (на 2 вересня - 1138.7573) 10 RUR - 2.7431 (на 2 вересня - 2.7592) Облікові курси банківських металів на 05.09.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-147795.32 (на 2 вересня-144726.21) 961XAG10Срібло-3387.97 (на 2 вересня-3305.86) 962XPT10Платина-148114.19 (на 2 вересня-147476.45) 964XPD10Паладій-62657.56 (на 2 вересня-62657.56)
Офіційний курс НБУ на 05.09.11
100 USD США - 797.1700 (на 2 вересня - 797.1700)
100 EUR - 1136.3658 (на 2 вересня - 1138.7573)
10 RUR - 2.7431 (на 2 вересня - 2.7592)
Облікові курси банківських металів на 05.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 147795.32 (на 2 вересня - 144726.21)
961 XAG 10 Срібло - 3387.97 (на 2 вересня - 3305.86)
962 XPT 10 Платина - 148114.19 (на 2 вересня - 147476.45)
964 XPD 10 Паладій - 62657.56 (на 2 вересня - 62657.56)
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