СНД затвердило себе як інтеграційне об'єднання – заява президентів

Москва. Співдружність Незалежних Держав затвердила себе як інтеграційне об`єднання, що забезпечує розвиток взаємодії між державами-учасницями.

Про це йдеться в заяві глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у зв`язку з 20-річчям утворення CHД, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН. «За короткий історичний період СНД пройшло складний шлях становлення, пошуку оптимальних форм співробітництва й міждержавних відносин і затвердило себе як інтеграційне об`єднання, покликане забезпечувати розвиток взаємодії між державами-учасницями», - йдеться в заяві.

Головним підсумком роботи Співдружності за двадцять років є створення умов для поступального розвитку взаємовигідного співробітництва, що відповідає національним інтересам кожної держави-учасниці СНД.

«Створено необхідні організаційні й правові основи діяльності Співдружності, розвивається договірно-правова база співробітництва, утворені й загалом успішно працюють статутні органи та органи галузевого співробітництва СНД», - йдеться в документі.

Президенти зазначають, що їх намір зміцнювати співробітництва в рамках СНД знайшов відображення в прийнятій Концепції подальшого розвитку Співдружності – комплексному програмному документі, що визначає стратегію та найважливіші пріоритети на перспективу.

Також у документі зазначається, що все більш широке визнання в міжнародному співтоваристві отримує діяльність Місії спостерігачів від СНД за виборами і референдумами в державах–учасницях Співдружності, заснована на загальновизнаних демократичних нормах і правилах. Результати моніторингу виборів і референдумів свідчать про суттєву демократизацію виборчого законодавства і вдосконалення практики його застосування в державах-учасницях СНД.