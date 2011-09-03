ЄС поки не зриватиме переговори з Україною про Асоціацію через «справу Тимошенко» – Сікорський

Варшава. Європейський Союз не буде зривати переговори з українськими властями про Асоціацію та створення зони вільної торгівлі через кримінальну справу та арешт екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив глава польського МЗС Радослав СІКОРСЬКИЙ у Сопоті в суботу.

«Українська опозиція та, особливо, колишня глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО говорять дуже чітко, що не треба ці переговори робити заручниками політичної ситуації в Києві. Тому тут ми згодні з опозицією: поки ще не мали місце радикальні факти, переговори можуть тривати», - сказав польський міністр, якого цитують польські медіа.

Як повідомляв УНІАН, 2-3 вересня у польському Сопоті відбувся неформальний саміт міністрів закордонних справ Євросоюзу, в якому взяла участь високий представник з міжнародних зв’язків ЄС Кетрін ЕШТОН.