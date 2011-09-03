Глави держав СНД підписали угоду щодо протиповітряної оборони

Глави держав СНД підписали за підсумками зустрічі в Душанбе угоду про організацію дій чергових по протиповітряній обороні країн Співдружності при отриманні інформації про захоплення літака.

Як передає РІА «Новости», крім того, підписано угоду про увічнення пам`яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць СНД під час Великої Вітчизняної війни.