Польща розраховує на ухвалення "сильної" декларації на саміті "Східного партнерства"

Варшава. Польська влада розраховує на ухвалення «сильної» декларації за підсумками вересневого саміту "Східного партнерства" у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив глава польського МЗС Радослав СІКОРСЬКИЙ після неформального саміту міністрів закордонних справ держав Євросоюзу та кандидатів на вступ, котрий проходив у Сопоті 2-3 вересня.

Р.СІКОРСЬКИЙ відзначив, що в ході саміту дипломати обговорили співробітництво з державами учасницями затвердженої в 2009 році програми "Східне партнерство".

"Як відомо, маємо нелегку ситуацію, як в Білорусі, так і в Україні, але підготовка до саміту йде повним ходом, ми знаходимося на добрій дорозі до "сильного" тексту декларації та важливих рішень", - сказав міністр, якого цитують польські медіа.

За його словами, найближчим часом можуть бути завершені переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом та початися аналогічні розмови з Грузією та Молдовою.

За даними польського МЗС, в саміті взяли участь високий представник ЄС у закордонних справах Кетрін ЕШТОН, а також представники держав, які є кандидатами на вступ до європейського об’єднання: Македонії, Чорногорії, Хорватії та Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, власті Польщі, яка головує в об`єднуючому нині 27 держав Євросоюзі в другій половині цього року, декларували намір добитися збільшення фінансування "Східного партнерства", на яку до 2014 року виділено 600 млн. євро.

Довідка УНІАН. Ініціатором нової політики Євросоюзу до держав східних сусідів в 2008 році виступила Польща, яка разом з Швецією добилася її офіційної інавгурації в травні 2009 року.

СП передбачає активізацію співробітництва ЄС із шістьма східними сусідами європейського об`єднання -Україною, Білоруссю, Грузією, Молдовою, Азербайджаном та Вірменією, але не передбачає можливостей для вступу в європейське об’єднання.