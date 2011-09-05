Анонс на 5 вересня

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Продуктова кошик українців: пропозиції та ціни осені 2011». Учасники: Анатолій Розгон - заст. директора Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України; Петро Саблук - директор ННЦ «Інституту аграрної економіки»; Інна Ільєнко - експерт з аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу; Олексій Чумак - ген. директор оптового ринку «Столичний».

* Розпочнеться засідання Погоджувальної ради Верховної Ради України.

* Національна комісія регулювання електроенергетики України проводить консультації з громадськістю - засідання за круглим столом на тему: «Обговорення регулювання якості надання послуг з газопостачання». Для участі у засіданні запрошуються представники облгазів, інвестиційних компаній, громадських організацій та інших зацікавлених сторін.

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Чи можлива стабільність цін на молоко і молокопродукти при подальшому скороченні поголів`я ВРХ?". Учасники: Вадим Чагаровський, голова ради директорів Союзу молочних підприємств України; Олександр Ярославський, заст. президента Української аграрної конфедерації; Інна Іллєнко, експерт Українського клубу аграрного бізнесу.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Реорганізація НАК« Нафтогаз України»: як це вплине на перегляд газових контрактів і зміцнення енергетичної безпеки України?». Учасники: Олександр Нарбут - незалежний експерт з енергетичних питань; Володимир Омельченко - провідний експерт Центру Разумкова.

* Відбудеться прес-конференція на тему: Будівництво оптового ринку в Херсонській області ТОВ «Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Євролекс», згідно з наказом Мінагрополітики від 14 липня 2011р. № 340».

* Відкриється Російсько-Українська промислова виставка «Expo-Russia Ukraine 2011». В експозиції будуть представлені інвестиційні проекти, новітні розробки в енергетиці та нафтогазовій промисловості, машинобудуванні та автомобільної промисловості, металургії, медицині та фармацевтиці, атомній енергетиці, телекомунікаціях та зв`язку, освіті, будівництві, агропромисловому комплексі та інших галузях промисловості. В рамках виставки відбудеться конференція «Росія і Україна: Новий етап відносин. Перспективи міжрегіонального та інноваційної співпраці» та інші події. Організатор: ВАТ «зарубіжжя-Експо» під патронатом Торгово-промислової палати РФ. Виставка працюватиме до 7 вересня.

* У Печерському районному суді Києва планується оголошення вироку у кримінальній справі стосовно колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз Україна» Ігоря Діденка, який разом з екс-головою Державної митної служби Анатолієм Макаренком і екс-начальником відділу Київської регіональної митниці Тарасом Шепітько притягується до кримінальної відповідальності у справі про законність розмитнення в 2009 році 11 млрд куб м газу.

* Відбудеться закладка каменя під будівництво нового елеваторного комплексу для приймання, зберігання і відвантаження зернових та олійних культур. Учасники: голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, запрошені директор Світового Банку в Україні, Молдові та Білорусі Мартін Райзен, і директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек.

* Відбудеться прес-конференція віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса Колесникова на тему: «Підсумки роботи Міністерства інфраструктури України в літній період і за вісім місяців 2011 року».

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Багато дешевого російського газу - головний проект української влади?". Учасники: Михайло Гончар, керівник енергетичних програм Центру «Номос»; Геннадій Рябцев, заступник. директора науково-технічного центру «Психея»; Олександр Нарбут, експерт з енергетичних питань; Володимир Саприкін, експерт з енергетичних питань.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Хто забирає землю найбільшого в Україні вузу?". Мова піде про ситуацію навколо спортивно-оздоровчого табору «Політехнік», розташованого на узбережжі Київського водосховища, побудованого силами студентів і викладачів КПІ в 1967 р., як стратегічно важливої ​​соціальної складової діяльності університету. У зв`язку з привабливістю розташування, базу, яка є держвласністю, неодноразово намагалися відібрати. Хто сьогодні "поклав око" на ласий шматок землі, поруч з яким вже обнесені парканом вирубані ділянки соснового лісу з оголошеннями про продаж ділянок землі під забудову? Як і ким порушується Указ Президента України «Про Київський політехнічний інститут», одним з пунктів якого рекомендується Місцевим радам не вилучати земельні ділянки із земель, наданих у користування НТУУ "КПІ". Представники 50-тисячного колективу оголосять Звернення до Президента України, Прем`єр-міністра України та інших уповноважених офіційних осіб, а також нададуть документи, фото матеріали по справі (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 406-83-86, 406-81-49, 454-98-68, 067-507-52-86.

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