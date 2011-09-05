Мінськ. Чергове 51-ше засідання Економічної Ради СНД пройде 23 вересня в Алмати, про це власному кореспонденту УНІАН в Республіці Білорусь повідомили у прес-службі Виконавчого комітету СНД.

Спочатку Економічна Рада планувалася на 9 вересня в Москві, але з ініціативи Казахстану, підтриманої Білоруссю і РФ, дату і місце проведення перенесли на 23 вересня в Алмати. Порядок 51-го засідання на сьогоднішній день ще уточнюється.

Згідно з проектом Порядку денного 51-го засідання, копією якої володіє УНІАН, в нього включено більше десяти питань, що охоплюють різні аспекти економічної взаємодії держав Співдружності. На розгляд, зокрема, можуть бути винесені питання "Про проект Положення про Координаційний комітет транспортних коридорів СНД", "Про проект Концепції лібералізації ринку фінансових послуг держав-учасниць СНД", "Про проект Угоди про взаємне визнання результатів робіт з акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), які виконують роботи з оцінки (підтвердження) відповідності", "Про проект Протоколу про внесення змін до Угоди про Правила визначення країни походження товарів в СНД від 29 листопада 2009 р." та ін.

Також планується, що учасники засідання заслухають інформацію про хід виконання Плану першочергових заходів щодо реалізації Концепції співробітництва держав-учасниць СНД у сфері енергетики, про Зведений перелік конкурентоспроможної продукції, що пропонується виробниками держав-учасниць СНД та ін.

Як повідомлялося, 50-те засідання Економічної ради відбулося 28 червня в Москві.