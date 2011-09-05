Група СКМ інвестувала у безпеку праці понад 450 млн. грн.

Група СКМ оголосила результати соціально відповідальної діяльності за січень-червень 2011 року, консолідовані в рамках підготовки нефінансової звітності Групи, згідно з якими на безпеку праці направлено понад 450 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

"У першому півріччі 2011 року ми направили на безпеку праці на наших підприємствах понад 450 млн. грн., і до кінця року плануємо інвестувати як мінімум ще стільки ж, оскільки саме безпека праці була і залишається для нас пріоритетом № 1, - зазначає Олег ПОПОВ, генеральний директор компанії СКМ. - Причому ми маємо намір концентруватися не тільки на поліпшенні матеріально-технічної бази та використанні на наших підприємствах кращих засобів індивідуального захисту. Особливу увагу ми. як і раніше, будемо приділяти створенню такої культури, в якій всі працівники та підрядники СКМ будуть володіти необхідними знаннями, навичками і, головне - бажанням працювати безпечно. Наша мета - спільними зусиллями створити такі умови праці і таку культуру безпеки на підприємствах, щоб всі співробітники СКМ поверталися з роботи здоровими і неушкодженими".

У повідомленні також відзначають, що витрати на модернізацію виробництва склали 6,909 млрд. грн.; інвестиції в охорону навколишнього середовища - 1,128 млрд. грн.; витрати на соціальні проекти (в т.ч. благодійні) склали 0,415 млрд. грн.; загальний розмір податкових відрахувань Групи СКМ до бюджетів всіх рівнів за 6 місяців 2011 року склав 8,657 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, управляюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в трьох основних сферах бізнесу: гірничо-металургійній, електроенергетичній і фінансовій, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі. До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший український міжнародний банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група "Україна" і видавничий холдинг "Сегодня Мультимедиа", ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), Харвіст (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірничі машини", транспортний холдинг "Портінвест" та інші.

Генеральний директор Компанії СКМ Олег Попов.

100% акцій Компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.