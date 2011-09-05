Анонс на 6 вересня

* Відкриття дев`ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання та урочисте засідання парламенту з нагоди святкування 20-ї річниці проголошення Незалежності.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "18-й Міжнародний «Форум видавців у Львові» - найважливіша культурна подія року в Україні". Відбудеться анонсування основних заходів Форуму, в т.ч. тих, які відбудуться вперше, а також культових фігур: закордонних та українських авторів, поетів і письменників, громадських діячів, політиків, вчених, книговидавців, які візьмуть участь у заході. Учасники: Олександра Коваль, президент ГО «Форум видавців»; Анатолій Мураховський, заст. голови Держкомітету телебачення і радіомовлення України; Олександр Афонін, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів; Ірина Шевченко, президент Української бібліотечної асоціації; Ярослав Годун, директор Польського інституту в Києві; Мартін Даул, директор Британської Ради в Україні; Сюзен Кліарі, аташе з питань культури Посольства США в Україну; Юлія Каденко, координатор проекту «Polit.Ua»; Іван Малкович, поет, директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА; Ірена Карпа, письменниця, співачка, журналістка; Анетта Антоненко, БФ "Кальварія".

* Відбудеться зустріч голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка з офіційною делегацією провінції Хубей Китайської Народної Республіки. Відбудеться підписання Протоколу засідання з питань розвитку співробітництва між Народним урядом провінції Хубей, КНР і Київською обласною державною адміністрацією.

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Ринок зерна в Україні:" Хіба ревуть волі, як ясла повні?", присвячена ситуації на ринку АПК після збору врожаю. Учасники: президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу"Алекс Ліссітса; генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимир Лапа.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Велика газова гра: ліквідація «Нафтогаз » як фактор дестабілізації ЄС". Учасники: Голова партії "Нова сила", екс-президент компанії "Єврогаз" Юрій Збітнєв, директор Центру політичного аналізу «Стратагема» Юрій Романенко, консультант зі стратегії та розвитку європейських енергохолдингів Олексій Комаров. Питання: Чому газова війна між Україною і Росією виходить за рамки відносин двох країн, і як вона впливає на розгортається криза єврозони? Хто повинен погасити корпоративні борги НАК «Нафтогазу» - населення або неефективний менеджмент? Кому дістануться активи НАК «Нафтогазу» або ослаблення групи Фірташа-Бойка? Хто зацікавлений в педалюванні газової кризи в Україні, Росії, Європі і США? Стратегія піддавки: як Україна втратить контроль над ГТС? Експерти обговорять позитивні шляхи вирішення питання серед яких створення газового Міжнародного стратегічного альянсу (МГА) з встановленням загальних правил на газовому ринку і збереженням власності держави на ГТС.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Комітету з економічних реформ.

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