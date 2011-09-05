Курс НБУ на 06.09.11
19:55, 05 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 06.09.11100 USD США - 797.1700 (на 5 вересня - 797.1700)100 EUR - 1126.0823 (на 5 вересня - 1136.3658)10 RUR - 2.7167 (на 5 вересня - 2.7431)Облікові курси банківських металів на 06.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-151183.29 (на 5 вересня-147795.32)961XAG10Срібло-3404.71 (на 5 вересня-3387.97)962XPT10Платина-149947.68 (на 5 вересня-148114.19)964XPD10Паладій-61860.39 (на 5 вересня-62657.56)
Офіційний курс НБУ на 06.09.11
100 USD США - 797.1700 (на 5 вересня - 797.1700)
100 EUR - 1126.0823 (на 5 вересня - 1136.3658)
10 RUR - 2.7167 (на 5 вересня - 2.7431)
Облікові курси банківських металів на 06.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 151183.29 (на 5 вересня - 147795.32)
961 XAG 10 Срібло - 3404.71 (на 5 вересня - 3387.97)
962 XPT 10 Платина - 149947.68 (на 5 вересня - 148114.19)
964 XPD 10 Паладій - 61860.39 (на 5 вересня - 62657.56)
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