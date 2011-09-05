Головне на 5 вересня

Фінанси

Доходи держбюджету в січні-серпні становили 201,8 млрд. грн. - 67,5% річного плану

Доходи державного бюджету України в січні-серпні 2011 року становили 201,832 млрд. грн, або 67,5% річного плану.

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби.

Так, згідно з повідомленням, у січні-серпні 2011 року до загального фонду держбюджету надійшло 169 млрд. 633,2 млн. грн., що на 40 млрд. 954,6 млн. грн., або на 31,8%, більше відповідного показника 2010 року.

Податку на прибуток підприємств надійшло 36 млрд. 418,4 млн. грн., що на 14 млрд. 882 млн. грн., або на 69,1%, більше відповідного показника 2010 року.

ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у січні-серпні 2011 року надійшло 51 млрд. 151 млн. грн., що на 20 млрд. 917,8 млн. грн. або на 69,2% більше відповідного показника 2010 року.

ПДВ із ввезених на територію України товарів у січні-серпні 2011 року надійшло 58 млрд. 366,9 млн. грн., що на 12 млрд. 271,9 млн. грн., або на 26,6%, більше відповідного показника 2010 року.

За інформацією Державної казначейської служби до спеціального фонду держбюджету за січень-серпень 2011 надійшло 32 млрд. 198,6 млн. грн. (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

У січні-серпні 2011 року відшкодовано ПДВ на суму 28 млрд. 662,9 млн. грн, зокрема, здійснено автоматичне відшкодування ПДВ 198 платникам на суму 8 млрд. 120 млн. грн., із них у серпні 2011 року - 176 платникам на суму 1 млрд. 881,7 млн. грн.

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Надходження від приватизації за вісім місяців склали 109% від плану

Надходження від приватизації в Україні в січні-серпні ц.р. склали 10 млрд 970 млн грн. - 109% від плану, передбаченого на поточний рік.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Крім того, надходження коштів до Держбюджету від оренди державного майна за 8 місяців цього року склали 561,6 млн грн. - 85% річного плану. За цей же період до Держбюджету надійшло 586 млн грн. дивідендів, що становить 393% річного плану.

Нагадаємо, основні надходження від приватизації в розмірі 10 млрд 575 млн грн. були отримані ФДМУ від продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком». Ще 115 млн 734 тис. грн надійшло за реалізовані 25,49% держпакета акцій ВАТ "Авіакомпанія" Міжнародні авіалінії України".

Найбільшими платниками дивідендів на державну частку в статутних капіталах господарських товариств на сьогодні виступили ВАТ "Турбоатом" (42,6 млн грн), ПАТ "Київенерго" (23,6 млн грн), ПАТ "Дніпроенерго" (28,37 млн грн), ПАТ "Укргідроенерго" (17,7 млн грн).

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Верховна Рада у вересні планує ознайомитися з проектом бюджету-2012

Верховна Рада на пленарному тижні 20-23 вересня планує ознайомитися з проектом закону про державний бюджет України на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час погоджувальної Ради повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, має відбутися і розгляд програми соціально-економічного розвитку країни.

Всього до порядку денного 9-ї сесії ВР внесено понад 800 законопроектів.

Вже завтра, згідно з порядком денним, Верховна Рада повинна усунути неузгодженості в ухваленому 8 липня законі про пенсійну реформу.

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ПЕК

Україна імпортує значну кількість бензину, щоб уникнути підвищення ціни – Азаров

Україна імпортує значну кількість бензину для того, щоб уникнути підвищення ціни на пальне на внутрішньому ринку.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі телеканалу «Інтер».

Крім того, він зазначив, що у продавців бензину немає підстав підвищувати ціну, оскільки вони створили для себе певний «запас міцності», не знижуючи ціну на пальне пропорційно зниженню ціни на нафту, що спостерігалося протягом останнього часу.

«Ось ви створили запас міцності. Тому, давайте, шановні, тримайтеся на ось цих запасах. Ухвалено рішення про ввезення в Україну значної кількості нафтопродуктів. Тому в сукупності все це не повинно вплинути на цінову ситуацію на ринку», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем`єр також пообіцяв, що в найближчі 2-3 тижні уряд уважно стежитиме за розвитком ситуації на ринку нафти.

«Якщо буде потрібно, ми вживатимемо відповідних заходів», - запевнив М.АЗАРОВ.

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Україна запрошує Росію взяти участь у роботі нової компанії з видобутку газу - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запросив російську сторону взяти участь у роботі нової газовидобувної компанії, яка буде створена після реструктуризації НАК "Нафтогаз України".

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Києві, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Прем`єр спрогнозував, що ця компанія зможе отримати ліцензію на видобуток приблизно 1 трлн. кубометрів природного газу.

«Нафтогаз» буде реформовано, з`явиться абсолютно прозора компанія, яка займатиметься видобутком газу. Ми розмістимо акції цієї компанії на фондових біржах. Якщо Росія захоче взяти участь у роботі цієї компанії - будь ласка, нехай. Цій компанії будуть передані активи на видобуток приблизно 1 трильйона кубічних метрів газу», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він висловив сподівання на те, що інтереси стратегічного партнерства і кооперації між Україною та РФ у багатьох галузях економіки будуть вищими за тимчасове отримання Росією надприбутків за кабальними газовими угодами 2009 року.

Прем`єр-міністр наголосив, що за півтора роки роботи нового Президента й уряду вдалося відновити нормальні партнерські відносини між двома країнами і розпочати реалізацію довгострокових коопераційних проектів, зокрема, в галузі авіабудування, ядерної енергетики тощо. "Ми розпочали цілий ряд серйозних інтеграційних та коопераційних проектів. І в подальшому нас цікавить спільний ринок Росії, Білорусі та Казахстану. Ми відкриті для російських інвестицій. Довгострокові стратегічні інтереси повинні переважити аспект, пов`язаний з газовими розбіжностями. Я в це щиро вірю", - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня М.АЗАРОВ заявив, що уряд планує до осені підготувати схему реструктуризації і реорганізації НАК «Нафтогаз України».

У середині березня голова правління «Нафтогазу» Євген БАКУЛІН заявив, що керівництво «Нафтогазу» готує ряд пропозицій до Міністерства енергетики та вугільної промисловості з реструктуризації компанії для підвищення ефективності її роботи.

За словами Є.БАКУЛІНА, розглядається декілька можливих способів реструктуризації НАК «Нафтогаз України», зокрема створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

2 вересня М.АЗАРОВ заявив, що запланована урядом реструктуризація "Нафтогазу України" призведе до перегляду підписаних ним газових угод із "Газпромом". "Нафтогаз України" як суб`єкт господарювання припинить своє існування, буде ліквідаційний період, і за певний час після настання усіх необхідних формальностей діятимуть на цьому ринку абсолютно інші нові компанії", - сказав він журналістам.

3 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Душанбе зауважив, що "Нафтогаз" не буде об`єднуватися із "Газпромом". За його словами, питання злиття "Нафтогазу" і "Газпрому" не варто розглядати у контексті переговорів щодо зниження ціни на російський газ.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Завтра почнеться заповнення технологічним газом першої нитки «Північного потоку» – Путін

Москва. Завтра почнеться заповнення технологічним газом першої нитки «Північного потоку».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав сьогодні, виступаючи на регіональному з`їзді партії «Єдина Росія».

«Завтра під Виборгом почнемо пускати технологічний газ – це приблизно займе місяць, а через місяць наприкінці жовтня - в листопаді можна буде поставляти газ споживачам», - сказав він.

В.ПУТІН наголосив, що це означає, «що ми поступово, спокійно, без будь-яких ривків позбуваємося диктату транзитних держав».

«Це і є вікно в Європу», - упевнений він.

Він відзначив, що загальна вартість проекту становить 7,4 млрд. євро.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район міста Виборг) до узбережжя Німеччини (район міста Грайфсвальд). Протяжність газопроводу становить близько 1200 км. Перша нитка «Північного потоку» має продуктивність 27,5 млрд. куб. м газу на рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. призведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.

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Агро

Мита на експорт зерна з України збережуться до кінця 2011 року – представник Мінагропроду

Мита на експорт зерна з України збережуться до кінця 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник директора департаменту економічного розвитку й аграрних ринків Міністерства аграрної політики і продовольства України Анатолій РОЗГОН.

На питання, чи відмовився уряд від розгляду питання з відміни експортних мит на зерно, А.РОЗГОН відповів: «Так, думаю, що так». «Це потрібно проводити додаткові консультації з валютним фондом, аргументувати свою позицію, шукати додаткові джерела надходження до бюджету, чим перекрити цю втрату в бюджеті», - пояснив А.РОЗГОН.

Нагадаємо, раніше Мінагропрод ініціював відміну експортних мит на зерно.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 липня ввела мита на експорт зерна. Ставки експортного митного збору затверджені: на пшеницю і суміш пшениці й жита (меслін), полбу – у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менш як 23 євро за тонну і на кукурудзу – 12%, але не менш як 20 євро за тонну.

Вказана норма діє до 1 січня 2012 року.

29 серпня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Кабінет Міністрів України стурбований повільними темпами експорту зерна і сільгосппродукції загалом.

За його словами, «в Україні вже зібрано 34 млн. тонн зерна нового врожаю, що є вагомою цифрою, прогноз на пізні зернові також добрий - валовий збір зерна очікується в межах 50 млн. тонн, але уряд стурбований тим, що експорт поволі йде і це питання потрібно вирішувати і лобіювати, оскільки конкуренти українських аграріїв потужно завойовують зовнішні ринки».

Водночас експерти відзначають, що нинішнім літом Україна змогла встановити безперечний рекорд з падіння обсягів експорту зерна. Так, з липня (початку нового маркетингового сезону) країна відвантажила за кордон менше мільйона тонн. А це вчетверо, за оцінками експертів Українського клубу аграрного бізнесу, менше, ніж експортує зазвичай Україна. Росія за той самий період змогла наростити свій експорт вп`ятеро.

На думку експертів, «різке падіння експорту викликане непродуманою політикою уряду. Зокрема, введенням мит на вивезення зернових». Експерти очікують відміни мит у другій половині вересня.

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Мінагропрод планує скасування мит на імпорт вершкового масла

Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір ініціювати скасування мит на імпорт вершкового масла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві заступник директора департаменту економічного розвитку та аграрних ринків Міністерства аграрної політики і продовольства України Анатолій РОЗГОН.

За його словами, сьогодні відзначається негативна динаміка виробництва молочних продуктів. «Оскільки є певний ризик, уряд сьогодні приймає заходи», - сказав він.

А.РОЗГОН повідомив, що сьогодні міністр аграрної політики має намір винести на розгляд Кабміну проект постанови про закупівлю масла вершкового в продовольчий резерв Аграрного фонду, «для того щоб у майбутньому, у разі виникнення якихось критичних динамік, ми змогли здійснювати інтервенції і стабілізувати ціну».

Крім того, за словами А.РОЗГОНА, сьогодні є ініціатива зменшити ввізне мито на імпорт вершкового масла. «Після того, як наші депутати приступлять до роботи, ми будемо ініціювати», - повідомив він. На сьогодні мито на імпорт вершкового масла становить 10%. На уточнююче питання, чи буде імпортне мито на вершкове масло повністю онульоване, заступник директора департаменту відповів ствердно.

«Критичного нічого ми не бачимо, але враховуючи, що у нас були в минулому році певні труднощі, міністерство ініціює сьогодні формування держпродрезерву. Мито на імпорт може бути як додаткова міра на перспективу, це буде додатковим стимулом, щоб завести додаткові обсяги масла», - повідомив А.РОЗГОН. «Якщо говорити в цілому про додаткові обсяги, то мова йде про 3-4 тис. тонн в цілому, коли загальний фонд споживання масла в Україні близько 70-80 тис. тонн», - пояснив він.

А.РОЗГОН також повідомив, що оператори ринку вершкового масла заявляють, що проблем з цим продуктом немає, оскільки в минулі періоди внаслідок високих цін виробники накопичили певний резерв вершкового масла. У зв`язку з цим заступник директора департаменту повідомив, що уряду необхідно визначити обсяги закладки масла в Аграрний фонд. «Необхідності в закладці 10 тис. тонн, як планувалося раніше, немає, оскільки на сьогодні виробники мають резерв у 6 тис. тонн», - додав він.

Також А.РОЗГОН повідомив, що 2 вересня Аграрний фонд провів тендер із закупівлі масла. Операторами була запропонована оптова ціна закупівлі в рамках 57-58 тис. грн/тонна, при цьому імпортери пропонують імпортне масло з Нової Зеландії по 53 тис. грн/тонна жирністю 82%, а в перерахунку на базову жирність 72,5% ціна цього масла становить близько 43 тис. грн/тонна.

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Соцполітика

ПФ розробив калькулятор для обчислення розміру пенсії для майбутніх пенсіонерів

Пенсійний фонд (ПФ) на своєму офіційному сайті розмістив «пенсійний калькулятор», призначений для визначення розміру пенсії за віком на загальних підставах у солідарній системі відповідно до закону про загальнодержавне пенсійне страхування.

Завантаживши з офіційного веб-сайту фонду програму "Пенсійний калькулятор" на локальний комп`ютер, можна самостійно здійснити розрахунок розміру майбутньої трудової пенсії за віком на загальних підставах у солідарній системі.

Розрахунок робиться лише за двома параметрами - заробітна плата і страховий стаж, тому обчислена таким способом сума пенсії може розглядатися тільки як орієнтовна, наголошується на сайті ПФ.

"Калькулятор не в змозі врахувати всі обставини, які є підставою для визначення права на пенсію, та окремих особливостей, які впливають на розмір пенсії, - говорить заступник голови правління ПФ Валентина НИКИТЕНКО. - Точну суму пенсії кожній конкретній особі зможе визначити тільки працівник управління Пенсійного фонду на підставі всіх поданих заявником документів".

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Завтра парламент розгляне чотири поправки до закону про пенсійну реформу

Завтра парламент має розглянути чотири поправки до Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, завтра, «якщо все буде розвиватися штатно у Верховній Раді», передбачається розглянути питання «про дальшу долю закону про пенсійну реформу».

В.ЛИТВИН наголосив, що спочатку на голосування буде винесений проект постанови, яким пропонується скасувати рішення парламенту про ухвалення закону про пенсійну реформу, оскільки, як стверджується у постанові, голосування відбувалося вночі, і в сесійній залі не було достатньої кількості народних депутатів. За словами спікера, якщо ВР ухвалить вищевказану постанову, то закон буде скасовано.

При цьому він зауважив, що у разі якщо депутати не скасують рішення про ухвалення пенсійного закону, то тоді необхідно буде застосувати положення ст. 131 Регламенту ВР, яка стосується підготовки закону до підписання. За словами В.ЛИТВИНА, цією статтею передбачено, що коли у готовому ухваленому законі «виявлено технічні розбіжності і неузгодженості або з Конституцією України, або з чинним законодавством», то до цього закону треба внести відповідні зміни.

Голова ВР уточнив, що йдеться про чотири положення закону про пенсійну реформу, які необхідно узгодити.

За його словами, в ухваленому законі сказано, що Пенсійний фонд України - це фінансова інституція, а в той же час законодавством передбачено, що ПФУ є центральним органом виконавчої влади.

В.ЛИТВИН наголосив, що депутати також мають внести зміни до закону про пенсійну реформу дати його введення в дію. Передбачалося, що закон набуде чинності 1 вересня, але ця дата, за словами спікера, була б неприйнятною, навіть якби закон був своєчасно підписаний. Голова Верховної Ради України зазначив, що пропонується ввести закон в дію з 1 жовтня 2011 року, а він вважає за доцільне встановити дату 1 січня 2012 року.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, в законі про пенсійну реформу передбачено, що державні службовці йдуть на пенсію в 62 роки, але не визначено, як бути з тим, хто, наприклад, має дозвіл на продовження працювати на державній службі до 65 років. Він вважає, що у законі потрібно зафіксувати, що держслужбовець має право працювати до того терміну, на який йому надано дозвіл.

Також В.ЛИТВИН наголосив, що ще однією новацією, яку розглянуть депутати, є норма, яка стосується року, що повинен «кластися в основу для нарахування пенсії – 2009 чи 2006-2008 роки».

При цьому голова ВР наголосив, що загалом парламент не має переголосовувати закон про пенсійну реформу, оскільки він вже ухвалений. За словами В.ЛИТВИНА, депутати повинні проголосувати лише за вищевказані чотири поправки, а після цього закон буде направлений на підпис Президентові України.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж підвищено до 30 років для жінок і до 35 – для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

27 липня в Головному управлінні забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента у відповідь на запит УНІАН повідомили, що закон «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» досі не надійшов на підпис Президенту.

У свою чергу, в юридичному управлінні парламенту відзначили, що закон не може бути підписаний Головою Верховної Ради тому, що опозиційні депутати зареєстрували проект постанови «Про відміну рішення Верховної Ради від 8 липня про прийняття Закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» у зв`язку з порушенням процедури його прийняття».

21 серпня Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН повідомив, що закон не передано на підпис Президенту, оскільки в документ необхідно внести уточнення технічного характеру.

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Промисловість

«Антонов Фінанс» почне працювати з 2012 року - Колесніков

Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ прогнозує початок роботи компанії «Антонов Фінанс» вже з січня 2012 року.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції за підсумками роботи галузі за літній період і за 8 місяців 2011 року.

«Антонов Фінанс» вже практично створено. Оскільки бюджет прийнято, цього року у нього немає ресурсів для роботи. А вже з 1 січня компанія почне працювати», сказав він.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України ухвалило рішення реорганізувати державну компанію «Лізингтехтранс» в «Антонов Фінанс», що дасть змогу забезпечити продаж літаків українського виробництва відповідно до правил продажу європейських повітряних суден.

Завдання уряду - створити максимально вигідні умови для продажу вітчизняних літаків. На переконання Б.КОЛЕСНІКОВА, держава повинна компенсувати відсотки за кредитом заводу або лізингової компанії за світовими нормами. Таким чином, український виробник буде забезпечений тими правилами продажу літаків, за якими працюють його прямі конкуренти, - Embraer і Bombardier.

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Кабмін передав управління корпоративними правами НАК «Надра України» Держгеолслужбі

Кабінет Міністрів України своєю постановою передав управління державними корпоративними правами Національної акціонерної компанії (НАК) «Надра України» Державній службі геології і надр України (Держгеолслужба).

Відповідну постанову Кабінету Міністрів (№ 912 від 31 серпня) оприлюднено на урядовому порталі.

Раніше управління НАК «Надра України» здійснювало Міністерство екології та природних ресурсів (Мінприроди).

Крім того, цією ж постановою Кабмін затвердив новий статут НАК «Надра України» та вніс зміни до ряду нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері геології і використання надр.

Як повідомляв УНІАН, 2010 рік НАК «Надра України» завершила із чистим прибутком 5,012 млн грн, тоді як за 2009 рік чистий збиток склав 34,999 млн грн.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України № 802 від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України у корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

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Транспорт/Зв`язок

НКРЗ планує почати підвищення тарифів на послуги поштового зв`язку з жовтня 2011 року

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийнятий за основу проект Змін до Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв`язку, яким планується підвищення тарифів на послуги поштового зв`язку в два етапи, починаючи з жовтня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Згідно з проектом Змін, на першому етапі - з 20 жовтня 2011 року, планується підвищити тарифи на письмову кореспонденцію на 20%.

На другому етапі - з 1 січня 2012 року, відбудеться підвищення тарифів на письмову кореспонденцію в середньому ще на 11,2%. Крім того, буде підвищено на 15% тарифи на посилки без оголошеної цінності вагою до 10 кг в межах України.

Як наголошують у повідомленні, перегляд тарифів на універсальні послуги поштового зв`язку «проводиться з метою збереження діючої системи поштового зв`язку в державі, надання послуг належної якості та забезпечення стабільної роботи оператора поштового зв`язку - Українського державного підприємства поштового зв`язку (УДППЗ) «Укрпошта».

В даний час діють граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв`язку були затверджені Рішенням НКРЗ від 4 січня 2008 р. № 1244 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2008 р. № 1208/15899). З того часу, як зазначили в НКРЗ, суттєво зросли обсяги витрат підприємства, яке забезпечує надання універсальних послуг поштового зв`язку на всій території країни. Зокрема, відбулося збільшення витрат на транспорт для технологічних потреб, а також оплату праці у зв`язку з підвищенням її мінімального рівня, що призвело до погіршення фінансово-економічного стану національного оператора.

Згідно з повідомленням, проект Змін до Граничних тарифів сформований, виходячи з планової собівартості універсальних послуг поштового зв`язку УДППЗ «Укрпошта». Загальний рівень підвищення тарифів у запропонованому проекті не перевищує інфляційні очікування і відповідає основним прогнозним макропоказникам економічного і соціального розвитку України на 2011 рік. При цьому існуючі тарифи на пересилання в межах України пріоритетних поштових відправлень (пріоритетними поштовими відправленнями є ті, які перевозяться найшвидшим способом (повітряним або наземним) у першочерговому порядку) залишаються незмінними.

Документ оприлюднено на офіційному сайті НКРЗ для громадського обговорення.

Довідка УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» є національним оператором поштового зв`язку України. До складу підприємства входять майже 15 000 відділень поштового зв`язку (з них понад 11 000 - у сільській місцевості), на підприємстві працюють понад 100 тис. працівників.

Загалом «Укрпошта» пропонує споживачам близько 50 видів послуг.

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Колесніков: у великих містах за 3-4 роки маршрутки замінять на автобуси великої місткості

За 3-4 роки у великих містах планується повністю замінити маршрутні таксі малої місткості на великі комфортабельні автобуси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ сказав сьогодні на прес-конференції за підсумками роботи галузі за літній період і за 8 місяців 2011 року.

«Ті, хто купує маршрутки, повинні розуміти, що за 3-4 роки цього виду бізнесу у великих містах не буде, тому не варто й вкладати інвестиції», - сказав міністр.

За його словами, стимулювати приватних автоперевізників купувати автобуси великої місткості буде компенсація державою відсотків за кредит. «При купівлі українських автобусів держава платитиме за автоперевізників кредитні відсотки. Це наша допомога не лише Києву, але й усім містам», - підкреслив він.

За його словами, потужності Львівського автобусного (ЛАЗ) і Луцкого автомобільного (ЛуАЗ) заводів здатні забезпечити оновлення всього автобусного парку України. «Маючи два таких надпотужних заводи, ми взагалі весь автобусний парк України - якщо запустити ці заводи на повну потужність - можемо відновити за три роки», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

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УНІАН