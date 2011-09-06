ЄС призупинить створення асоціації з Україною, якщо Тимошенко засудять - експерт (РП)

Європейський Союз призупинить процес створення асоціації з Україною, якщо українська влада судовим вироком унеможливить участь екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у парламентських виборах 2012 року.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Експерт назвав дуже дивними вчинки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на фоні його заяв про стратегічне завдання інтегрувати державу в Євросоюз. „Трохи не розумію його позиції. Вона ірраціональна (...), бо те, що він робить, є насправді проти євроінтеграції”, - сказав Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Він припустив, що правляча Партія регіонів не усвідомлює, що справжня інтеграція в Європу полягає в запровадженні європейських стандартів у себе в країні. „Якщо подивитися з висоти пташиного польоту, то така політика виглядає надзвичайно короткозоро й без стратегічного плану, аж дивно, що так є”, - зауважив він.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ сказав, що спроби унеможливити участь Ю.ТИМОШЕНКО у парламентських виборах можуть бути викликані „страхом” правлячої партії втратити владу на фоні зниження її рейтингу через погіршення економічної ситуації в країні.

Експерт назвав кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО „символом” змін, що відбуваються в Україні, зауваживши, що відбувається багато подій, які абсолютно не відповідають прийнятим в Євросоюзі стандартам. ”Це все так далеко від європейських стандартів, що закриває дорогу Україні в ЄС„ – вважає Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня після неформального саміту міністрів закордонних справ держав-членів Євросоюзу глава МЗС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ заявив, що європейська сторона поки не зриватиме переговорів про асоціацію з Україною через справу Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас інший учасник саміту глава МЗС Франції Алан ЖЮППЕ сказав, що ратифікація в разі підписання між Євросоюзом і Україною угоди про політичну асоціацію залежатиме від зняття «необґрунтованих звинувачень» з Ю.ТИМОШЕНКО.

У грудні ц. р. на саміті «Україна-ЄС» Київ сподівається підписати угоду про асоціацію з ЄС, що включає створення зони вільної торгівлі.