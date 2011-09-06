Янукович про МС: "Так запрошувати некоректно... такою мовою не потрібно з нами розмовляти"

Для вступу України до Митного союзу в перспективі буде необхідно внести зміни до Конституції і, можливо, провести референдум.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю виданню «КомерсантЪ Україна».

При цьому він зазначив, що на сьогодні говорити про вступ України до МС ще рано, необхідно подивитися, як він працюватиме 2-3 роки.

«Ми проводили розрахунки; одні з них показують, що вступ до МС вигідний для нас, інші — що невигідний. Ми хочемо подивитися, як працюватиме Митний союз через рік-два, як будуватимуться відносини всередині МС, коли його члени вступлять до СОТ. Якщо це буде вигідне членство і буде політична воля, ми дамо згоду. Ми звернемося до парламенту України, адже нам потрібно міняти Конституцію, яка на сьогоднішні прямо забороняє нам створювати наднаціональні органи. Звернемося до народу, якщо буде необхідність проводити референдум», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що Україна продовжує вивчати питання про доцільність вступу до МС, проте нині «запрошення» Росії вступити до цього об`єднання звучать «некоректно».

«Справа в бажанні Росії, щоб Україна вступила до Митного союзу. Для нас це бажання абсолютне зрозуміле, ми почули пропозицію, і сьогодні вона вивчається. І якщо для нас буде вигідно, ми вступимо до МС. Але так не запрошують у гості, як це робить сьогодні Росія! Так запрошувати некоректно і принизливо для нас, такою мовою не потрібно з нами розмовляти», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.