Відкрилася дев’ята сесія Верховної Ради шостого скликання

Відкрилась дев’ята сесія Верховної Ради шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритті сесії присутній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

У сесійній залі зареєструвалися 329 народних депутатів України.

Також голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що на відкриття сесії прибули голови вищих судів України, генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА, Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, а також колишні Президенти України Леонід КРАВЧУК та Леонід КУЧМА.

В.ЛИТВИН також повідомив, що у залі присутні всі попередні голови парламенту.

У сесійній залі Національний академічний народний хор імені Г. Верьовки виконав Державний Гімн України.