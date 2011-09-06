Москва. У Росії розбився винищувач МіГ-31, екіпаж загинув.

Про це УНІАН повідомили в Міноборони РФ.

«При виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Міг-31

6 вересня о 6.41 (мск) при виконанні планового польоту на віддалі 11 км на південний захід від аеродрому Велике Савіно (м. Перм) з екранів радарів пропала позначка від літака МіГ-31. О 7:34 (мск) авіаційна група пошуку і рятування (на вертольоті МІ-8) виявила місце падіння літака за 600 метрів на південний схід від села Полгари (Пермський край)», - йдеться в повідомленні.

Група, що прибула, виявила загиблий екіпаж. У районі трагедії руйнувань немає. Політ виконувався без боєкомплекту.

Для з`ясування причин і обставин аварії, на місце події вилетіла комісія Міністерства оборони Росії.

*** МіГ-31 - двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальнього радіусу дії. Перший радянський бойовий літак четвертого покоління.