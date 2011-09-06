ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Телевізори та комп'ютери зливаються в одне, смартфони і планшетники рятують ринок» подає репортаж з виставки-ярмарок IFA-2011...

http://delo.ua/business/televizory-i-kompjutery-slivajutsja-v-odno-smartfony-i-planshetnik-163920/

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Також «Діло» в публікації «На впровадження біометричних паспортів МВС виділяє 60 млн грн» пише - Міністерство внутрішніх справ починає закупівлю обладнання для впровадження в Україні нового типу закордонного паспорта - з біометричними даними...

http://delo.ua/ukraine/na-vnedrenie-biometricheskih-pasportov-mvd-vydeljaet-60-mln-grn-163914/

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«Діло» в публікації «Проти екс-голови «Київводоканалу» порушено кримінальну справу» пише - прокуратура Києва порушила кримінальну справу щодо колишнього генерального директора «Київводоканалу» Ярослава Філатова, за якого підприємство було відчужено з комунальної власності...

http://delo.ua/ukraine/protiv-eks-glavy-kievvodokanala-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-163910/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Віктор Янукович: ми не бідні родичі й не будемо ними ніколи», в якому пише - Україна підготувала документи, необхідні для подачі позову до арбітражного суду щодо спору з Росією у газовій сфері. Київ вимагає від Москви орієнтуватися при визначенні вартості газу на розцінки, які Росія виставляє Німеччини, мінус транспортні витрати і передбачена харківськими угодами додаткова знижка у $100. Про цю суперечку, а також про можливість приєднання України до Митного союзу і своє ставлення до суду над Юлією Тимошенко Віктор Янукович розповів в інтерв'ю виданню...

http://www.kommersant.ua/doc/1766755

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Подорожчання з маслом», в якому пише - в Мінаграполітікі готуються до можливого подорожчання вершкового масла. Як превентивний захід планується закуповувати масло в Аграрний фонд, розглядається також варіант спрощення його ввезення до України. Побоювання чиновників небезпідставні - тільки за останній місяць ціни на молоко зросли на 30%, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1766860

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Мито не скасують», в якому пише - мита на вивіз зерна не скасують до кінця поточного року, заявляють в Мінагропроді. Це означає, що агросектор втратить 6 млрд грн на експорті за підсумками маркетингового сезону, так само як і бюджет країни через зниження експортного потоку...

http://markets.eizvestia.com/full/poshliny-ne-otmenyat

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал ««Метінвест» ліквідовує дивізіони», в якому пишуть - в результаті реорганізації групи «Метінвест» буде ліквідована нині діюча дивізіональна модель управління. Найімовірніше, група вже переросла організаційну структуру, сформовану в 2006 р...

http://markets.eizvestia.com/full/metinvest-likvidiruet-diviziony

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Авіакомпаніям додадуть конкуренції», в якому пишуть - пасажиропотік на міжнародних лініях за 8 місяців зріс на 40%, в свою чергу, перевезення всередині країни збільшилися на 12%, повідомив міністр інфраструктури Борис Колесніков. При цьому найближчим часом конкуренція на ринку авіаперевезень може посилитися. Мінінфраструктури погрожує піти на повне відкриття доступу в Україну іноземним компаніям у випадку, якщо вітчизняні перевізники не підуть на зниження внутрішніх цін...

http://markets.eizvestia.com/full/aviakompaniyam-dobavyat-konkurencii

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Газета «Сьогодні» у публікації «Рада буде 1,5 години тріумфувати, а потім займеться пенсіями» пише - сьогоднішнє засідання парламенту (перше після літніх канікул) оголошено урочистим. Володимир Литвин ще вчора вранці оголосив, що на ньому має виступити Віктор Янукович. Однак, за інформацією джерела в Адміністрації президента, на Банковій довго вагалися - вчора днем ​​все йшло до того, що глава держави не піде в Раду, і лише близько 20.00 було прийнято рішення, що піде...

http://www.segodnya.ua/news/14285384.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Анатолій Близнюк: «Я проти списання боргів. Чому один платить, а інший горілку п'є?» пише - новий міністр регіонбуду і ЖКГ розповів виданню, скільки коштуватиме вода з 15 жовтня, чи зростуть тарифи, чи спишуть борги мешканців за воду, газ і світло, а також яким чином за допомогою ОСББ можна знизити комунальні платежі...

http://www.segodnya.ua/interview/14285398.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Чиновники схвалили «податок з багатих» пише - дискусія щодо формули зниження страхових внесків з 2012 р. закінчилася. По суті, вона зменшує збори для малого бізнесу та низькооплачуваних працівників за рахунок великих компаній і представників середнього класу...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1357829/bogatye_snova_zaplatyat

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Також «Ведомости» в публікації «Москва і Київ обмінялися газовими обіцянками» пишуть - сьогодні у «Північний потік» надійде перший газ, поклавши край «диктату транзитних держав», оголосив прем'єр Володимир Путін. Головне з них - Україна - пом'якшила заяви і навіть запросила Росію видобувати газ...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1357825/konec_tranzitnomu_diktatu

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Видання «Известия» в публікації «Мінфін економить на в'язницях» пише - Федеральній службі виконання покарань недодали 17 млрд рублів на реформу...

http://www.izvestia.ru/news/499545

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Видання «Коммерсант-Россия» в публікації «Навколо газу все тільки розгорається» пише - вчора в Москві пройшли переговори глав МЗС РФ і України Сергія Лаврова і Костянтина Грищенка. Пан Грищенко, який перебував у російській столиці з суботи, прилітав з однією метою - переконати російську сторону не допустити ще більшого розростання конфлікту між двома країнами. Місія, судячи з усього, не вдалася...

http://www.kommersant.ru/doc/1766621

(УНІАН)