Янукович: чисельність Збройних Сил України має скоротитися до 184 тис. осіб

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на кінець 2012 року чисельність Збройних Сил України має становити 184 тисяч чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час відкриття 9-ої сесії ВР.

«До кінця наступного року пропоную довести чисельність української армії до 184 тисяч осіб, у тому числі 139 тисяч військовослужбовців», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

З цією метою Президент запропонував парламенту прийняти внесений ним законопроект «Про чисельність Збройних Сил України на 2012 рік».

Глава держави зазначив, що розраховує на підтримку парламенту в цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент України вніс як невідкладний для позачергового розгляду у Верховній Раді проект закону «Про чисельність Збройних Сил України на 2012 рік».

Згідно з документом, протягом 2012 чисельність Збройних Сил України він пропонує скоротити на 8 тисяч чоловік, у тому числі - на 5 тисяч військовослужбовців. До кінця наступного року Президент пропонує довести чисельність української армії до 184 тисяч осіб, у тому числі - до 139 тисяч військовослужбовців.