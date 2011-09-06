Клюєв обіцяє, що права журналістів під час засідань Кабміну будуть дотримані

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ обіцяє, що права журналістів на професійну діяльність під час засідань Кабінету Міністрів будуть дотримані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, про це він написав у своєму блозі на сайті «Кореспондент».

Так перший віце-прем'єр відреагував на колонку журналіста «5-го каналу» Олексія БРАТУЩАКА, який звернув увагу на нові правила роботи журналістів під час щотижневих засідань Кабінету Міністрів після ремонту залу засідань та прес-центру. Журналіст висловив думку, що права представників ЗМІ на пересування і запис коментарів у стінах Будинку уряду були обмежені.

«Сьогодні ми зустрілися з Олексієм в приміщенні Верховної Ради, і він пояснив, у чому суть його побоювань. Я вивчив ситуацію, що склалася. І вже дав доручення забезпечити комфортні умови роботи журналістів під час засідань уряду, а також організувати доступ до міністрів для отримання необхідних коментарів. Сподіваюся, що результати ви зможете відчути вже найближчим часом. Якщо хочете, можете розцінювати цей крок як соціальний діалог в дії», - написав А.КЛЮЄВ.

На його думку, важливість соціального діалогу в нинішніх політичних і економічних умовах ніхто не відміняв. «І я підтверджую свої слова. Журналісти, на моє глибоке переконання, є важливою з'єднувальною ланкою між владою і суспільством. Вони не тільки доносять до населення інформацію про діяльність уряду, вони щодня формують громадську думку», - заявив перший віце-прем'єр-міністр.

У той же час він звернув увагу, що як політики і чиновники повинні поважати права журналістів, так і представники ЗМІ повинні з розумінням ставитися до роботи центральних органів влади та дотримуватися встановлених правил поведінки. «Це - стандартні умови співпраці влади і медіа, які існують у всіх демократичних країнах», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Він подякував представникам медіа за допомогу в поліпшенні роботи уряду і висловив надію на продовження діалогу.