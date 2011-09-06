Суд вважає, що Тимошенко відмовилася від свідчень

12:55, 06 вересня 2011
Різне
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Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ вважає, що екс-прем'єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовилася від дачі свідчень у суді, і вирішив оголосити свідчення, які вона дала під час досудового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив, ігноруючи всі заяви Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту про зміну порядку дослідження доказів і перенесення проведення допиту Ю.ТИМОШЕНКО на завершення слідчих дій.

«Враховуючи, що на неодноразові пропозиції суду дати свідчення підсудна фактично відмовилася, суд постановив: оголосити свідчення, дані Ю.ТИМОШЕНКО на досудовому слідстві», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Під час оголошення цього рішення Ю.ТИМОШЕНКО в черговий раз спробувала довести до головуючого у справі судді, що хоче дати свідчення після розгляду всіх клопотань її захисту щодо виклику свідків і експертів, залучення документів і доказів. «Я категорично спростовую цю заяву головуючого. Я ніколи не відмовлялася від дачі свідчень. Мене силою позбавили такого права», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Незважаючи на заперечення її адвокатів, Р.КІРЄЄВ почав оголошувати свідчення, які давала Ю.ТИМОШЕНКО під час досудового розслідування її кримінальної справи.

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