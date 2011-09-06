ВР під час дев'ятої сесії розгляне майже 800 законопроектів

Верховна Рада Україна прийняла порядок денний 9-й сесії Верховної Ради шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 268 народних депутатів з 314, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, згідно з документом, ВР планує розглянути майже 800 законопроектів.

Серед них ряд законів, спрямованих на реалізацію земельної реформи, проект Трудового кодексу, проект про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, проект Житлового кодексу та ін.