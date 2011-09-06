26 вересня у Києві стартує осінній місячник з благоустрою

З 26 вересня до 28 жовтня в Києві відбуватиметься осінній місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження керівництва міста.

Потягом місячника передбачається висадити майже 13 тис. дерев та понад 20 тис. кущів, облаштувати 16 скверів, відновити 173 га газонів. Крім того, буде ліквідовано 321 стихійне звалище відходів, відремонтовано понад 80 тис. кв. метрів покрівель і 78 тис. кв. метрів фасадів. Відповідні служби планують встановити 32 нових дитячих майданчика та відремонтувати 669 діючих.

Серед запланованих робіт, зокрема, відновлення твердого покриття доріг, тротуарів і пішохідних переходів, очищення зелених зон та схилів від побутових відходів, вивезення опалого листя. Передбачається приведення в порядок зупинок міського громадського транспорту та встановлення замість старих нових павільйонів очікування, комплексне облаштування території кінцевих зупинок маршрутних таксі тощо.

Крім того, за зверненнями громадян до служби «Call-центр», в місті обіцяють усунути 844 недоліки благоустрою.