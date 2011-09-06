Янукович чекає від Азарова кадрових рішень у зв'язку із затримкою реформування адмінпослуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ чекає від прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА кадрових рішень у зв`язку зі зволіканням у реалізації реформи у сфері надання адміністративних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ.

«Зміни будуть там, де міністр не виконуватиме свої зобов`язання. Обов`язково. І висновки ми зробимо найближчим часом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, на засіданні Комітету з економічних реформ два місяці тому була розроблена загальна стратегія реформування сфери надання адмінпослуг, а також визначені першочергові кроки з її реалізації. Президент відзначив, що на сьогоднішній день немає узгоджених результатів.

Він також сказав, що уряд досі не розробив законодавчі акти, необхідні для реформування сфери надання адмінпослуг.

«Я хотів би, Микола Янович, нагадати вам, що минулого разу ви запевнили всіх присутніх про повну ліквідацію такої практики», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми з вами говорили, що ви зробите висновки стосовно окремих міністрах і вноситимете пропозиції стосовно тих, хто не хоче займатися реформами. Треба приймати рішення і на ваше рішення я чекаю», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що сумнівається в серйозності наміру уряду розібратися з проблемою впорядкування адмінпослуг.