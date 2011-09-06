Клюєв планує відвідати Польщу для участі в економічному форумі в Криниці 9 вересня

Варшава. Перший віце-прем’єр українського уряду Андрій КЛЮЄВ планує відвідати Польщу для участі в ХХІ Економічному форумі, який пройде у польському місті Криниця-Здруй 7-9 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, згідно з програмою форуму, А.КЛЮЄВ буде одним із панелістів на сесії, присвяченій темі розширення європейського ринку на Схід.

У цій дискусії, котра відбудеться 9 вересня, візьмуть також участь заступники глав урядів Польщі та Молдови.

Серед офіційних представників українських властей на форумі - голова Ради українського Нацбанку Петро ПОРОШЕНКО, заступник міністра закордонних справ Павло КЛІМКІН та міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

Місцеві власті представлятимуть голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, голова Волинської облдержадміністрації Борис КЛИМЧУК та мер Трускавця Руслан КОЗИР.

У роботі цьогорічного форуму, головною темою якого визначено „Європейські дилеми: партнерство чи конкуренція?”, також візьмуть участь близько десятка народних депутатів з України, більшість з яких представники опозиційних БЮТ та НУ-НС.

Згідно з програмою, єдиним депутатом від Партії регіонів, котрий візьме участь у форумі, стане заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Леонід КОЖАРА.

Цього року на форум приїде також колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО, котрий виступатиме як панеліст на двох сесіях: присвяченій підсумкам 20-річчя української незалежності та змінам у Польщі після вступу в 2004 році в Євросоюз (разом з колишнім главою польського уряду Лєшеком МІЛЛЕРОМ та екс-єврокомісаром Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ – УНІАН).

Водночас, згідно з програмою, В.ЮЩЕНКО не братиме участі в запланованому на 8 вересня обговоренню ситуації в Україні разом з колишнім президентом Польщі Олександром КВАСНЄВСЬКИМ та головою Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ.

Від України у цій дискусії візьмуть участь «регіонал» Л.КОЖАРА та депутати опозиції Борис ТАРАСЮК та представник партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ.

Представник прес-служби форуму не уточнила УНІАН, чому В.ЮЩЕНКО не бере участі в цій сесії, висловивши думку, що це не пов’язано з політикою, а лише з самою темою обговорення: «Відкрита Україна” у трансатлантичному просторі – творення спільних дій.

Співрозмовник агентства додала, що організатори запрошували на цьогорічний форум Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та главу уряду Миколу АЗАРОВА, котрі, однак, не підтвердили свою участь.

За даними співрозмовника агентства, цього року на форум приїдуть понад 100 представників України з понад 2 тисяч учасників із близько 35 країн.

Як повідомляв УНІАН, запрошення взяти участь в цьогорічному «польському Давосі» також отримала арештована місяць тому колишній прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО.