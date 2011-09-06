Анонс на 7 вересня

* Пленарне засідання Верховної Ради України

* Під головуванням прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться круглий стіл «Україна і Росія на порозі нового газового конфлікту?». Організатор: Інститут Горшеніна. Теми для обговорення: Прогнозована ціна на російський газ в 2012 році для України; Можливість перегляду газових угод України з Росією; Дії країн ЄС в разі повторення газового конфлікту 2009 р. Учасники: Таня Байєр - перший секретар посольства Німеччини в Україні; Штефан Опреа - другий секретар - консул посольства Румунії в Україні; Сергій Соболєв - народний депутат України; Олександр Нарбут - експерт з енергетичних питань; представники посольства РФ в Україні та посольства Угорщини в Україні.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведе «Енергетичні дебати» на тему: «Коли в Україні перестане дорожчати зріджений газ?». Учасники: директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн та заступник директора НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Відбудеться брифінг на тему: «Запровадження електронного документообігу: підсумки, проблеми та способи їх вирішення». У заході візьме участь начальник Головного комерційного управління Укрзалізниці Володимир Іващук. Також під час брифінгу буде поінформовано про підсумки роботи комерційного управління за 8 місяців поточного року та ін.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Чому Україна не готова до газових аварій подібних ужгородській?». Учасники: екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко та провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко.

* Відбудеться засідання Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради України.

* Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Україні Борис Колесніков в другій половині дня відвідає з робочою поїздкою Харківську область. Б.Колесніков відкриє навчально-тренувальний центр команд-учасників футбольного чемпіонату Євро-2012 «Сонячний», побудований залізничниками (Південна залізниця). В урочистостях також візьмуть участь: голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін, генеральний директор Укрзалізниці Володимир Козак, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, голова Харківської міської ради Геннадій Кернес, начальник Південної залізниці Віктор Остапчук.

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