Головне на 6 вересня

Фінанси

Дефляція в Україні в серпні становила 0,4% – держстат

Дефляція в Україні в серпні 2011 року порівняно з липнем 2011 року становила 0,4%, проти грудня 2010 року – 4,1%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в серпні 2011 року порівняно з серпнем 2010 року становив 8,9%, у січні-серпні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 9,4%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в серпні 2011 року до серпня 2010 року зросли на 8,3% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року зросли на 8,4%), зокрема на продукти харчування – на 8% (8,3%), хліб і хлібопродукти – на 17,9% (18,3%), зокрема на хліб – на 16,4% (13,6%), макаронні вироби – на 16,4% (14,7%), кондитерські вироби з борошна – 10,5% (9,7%), м`ясо і м`ясопродукти – на 10% (3,9%), рибу і рибопродукти – на 8% (4,7%), молоко, сири і яйця – на 9,6% (3,5%), зокрема на молоко – на 5,5% (6,8%), сири і сир – на 10,9% (7,1%), яйця – на 12,4% (зниження на 20,6%), на масло і жири – ціни зросли на 13,1% (7,6%), зокрема на масло вершкове – на 8,9% (12,6%), олію соняшникову – на 24,6% (18,5%), на інші харчові тваринні жири – знизилися на 4,6% (19,7%).

Ціни на фрукти в серпні 2011 року до серпня 2010 року зросли на 3,5% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року на 11,5%). На овочі ціни знизилися на 20,3% (зростання на 9,8%), зокрема на картоплю – зниження цін на 16,7% (зростання на 21,9%). Ціни на цукор зросли на 11,2% (7,1%), кондитерські вироби цукристі – на 11,5% (11%), безалкогольні напої – на 10,7% (7,5%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в серпні 2011 р. до серпні 2010 р. подорожчали на 16,6% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 19,5%), ціни на одяг і взуття зросли на 1,6% (1,7%), зокрема на одяг – на 2,1% (2,1%), взуття – на 0,8% (1,3%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в серпні 2011 року до серпня 2010 року подорожчали на 12,1% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 20,1%), зокрема квартплата зросла на 16,9% (13,3%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 3,5% (2,9%), каналізацію – на 12,5% (12,4%), воду – 13,6% (12,7%), ціни на електроенергію — на 22,9% (16%), на природний газ залишилися без змін (зростання на 41,3%), на гарячу воду і опалення – зросли на 16,5% (18,6%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла в серпні 2011 р. до серпня 2010 року зросли на 3,2% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 2,5%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 3,9% (3%), домашній текстиль – на 5,2% (4,3%), побутова техніка – на 1,3% (0,1%).

Вартість послуг охорони здоров`я в серпні 2011 р. до серпня 2010 року зросла на 7,8% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 6,7%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування – на 8% (5,6%), амбулаторні послуги подорожчали на 7,3% (7,3%).

Ціни в транспорті в серпні 2011 р. до серпня 2010 року зросли на 21,2% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 15,2%), зокрема на придбання транспортних засобів – на 3,3% (2,1%), на паливо і масла – на 35% (26,4%), транспортні послуги – на 18,2% (12,1%) (пасажирський залізничний транспорт — на 6,3% (3,4%), пасажирський автодорожній транспорт – на 20,1% (13,5%)).

Ціни у сфері зв`язку в серпні 2011 р. зросли на 2,2% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – знизилися на 0,8%), на поштові послуги не змінилися, вартість телефонних і телефаксних послуг зросла на 2,5% (знизилася - на 0,3%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в серпні ц.р. зросли на 4,1% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 3,7%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася в серпні ц.р. на 2,6% (також знизилася - на 3%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 7,1% (7,1%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 6,2% (6,5%).

Ціни у сфері освіти в серпні 2011 р. до серпня 2010 р. зросли на 10,2% (у січні-серпні 2011 року до січня-серпня 2010 року – на 10,6%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 15,7% (19,7%), середня освіта – на 8,8% (8,8%), вартість вищої освіти збільшилася на 8,9% (8,8%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у серпні 2011 р. до серпня 2010 року зросла на 8,6% (7,8%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

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Янукович пропонує створити єдиний держпортал адміністративних послуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує створити єдиний держпортал адміністративних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час засідання комітету з економічних реформ.

«Треба визначитися щодо долі кожної адмінпослуги: вона має право на подальше існування чи не має… Необхідно забезпечити створення єдиного державного порталу адміністративних послуг…», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в Російській Федерації такий портал уже створений і працює.

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Дефіцит держбюджету в січні-серпні знизився в 9,4 разу — до 4,7 млрд. грн.

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-серпня 2011 року проти показника аналогічного періоду 2010 року знизився в 9,4 разу — до 4,7 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Дефіцит державного бюджету цього року вдалося знизити завдяки позитивній динаміці доходів і зваженій політиці витрат. Дефіцит держбюджету за 8 місяців 2011 року скоротився в 9,4 разу проти відповідного періоду 2010 року - до 4,7 млрд. грн., зокрема загального фонду - в 3,7 разу, до 6,7 млрд. грн.», - говориться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи держбюджету передбачено на рівні 299,197 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду – 253,213 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 45,983 млрд. грн.

Витрати держбюджету України на 2011 рік – 337,639 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 291,480 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету – 35,343 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.

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ЄАБР з російськими та українськими вченими вивчить перспективи інтеграції України до МС і ЄЕП

Москва. Центр інтеграційних досліджень Євразійського банку розвитку (ЄАБР) спільно з Інститутом народногосподарського прогнозування Російської академії наук та Інститутом економіки та прогнозування Національної академії наук України почали спільне дослідження макроекономічного ефекту різних форм глибокого економічного співробітництва України з країнами Митного союзу і Єдиного економічного простору в рамках ЄврАзЕС.

Про це УНІАН повідомили в ЄАБР.

«Мета дослідження - визначити стан і перспективи розвитку інтеграційних зв`язків України з Росією та її партнерами по Митному Союзу, виявити найбільш ефективні форми та напрями розвитку інтеграційних процесів, включаючи зону вільної торгівлі та різні секторальні угоди», - йдеться в повідомленні.

У проекті розробляється модельний комплекс для прогнозування економічного розвитку і оцінки ефекту інтеграції економік Росії, Казахстану, Білорусі та України, заснований на використанні міжгалузевого та інших балансів, принципів загальної рівноваги, апарату розширеної виробничої функції.

«У мене немає сумнівів в тому, що економічна інтеграція на базі ЄЕП принесе користь усім країнам-учасницям. Проте достовірна оцінка довгострокових наслідків інтеграції вимагає складних розрахунків за допомогою сучасного прогнозно-аналітичного інструментарію. Такий інструментарій ми зараз розробляємо у співпраці з ЄАБР на основі міжгалузевих і міждержавних макроекономічних моделей, що використовуються в дослідженнях нашого Інституту, а також Інституту економіки та прогнозування НАН України», - сказав директор Інституту народногосподарського прогнозування РАН, академік Віктор ІВАНТЕР.

На думку аналітиків, однією з головних переваг застосовуваних в дослідженні підходів є врахування можливого впливу структурних і технологічних зрушень в групі країн, яка розглядається, на взаємну торгівлю, активізацію виробничої кооперації та міждержавної спеціалізації, а також підвищення трудової міграції та туристичної активності.

Попередній аналіз показав, що потенційний економічний ефект вступу України до МС може привести до збільшення платіжного балансу країни на 6-9 млрд доларів США на рік. Тільки обсяг експорту українських товарів, передусім металургійної та машинобудівної продукції, у російському напрямку може збільшитися на 5-8 млрд доларів.

Дослідження перспектив економічної інтеграції України з країнами Митного Союзу планується завершити до початку 2012 року.

Довідка УНІАН: Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, заснованою Росією і Казахстаном у січні 2006 року з метою сприяння розвитку ринкової економіки держав-учасниць, їх стійкому економічному зростанню і розширенню взаємних торговельно-економічних зв`язків. Статутний капітал ЄАБР перевищує 1,5 млрд доларів США. Державами-учасницями Банку є Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Білорусь, Республіка Таджикистан, Республіка Вірменія і Киргизька Республіка.

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ПЕК

«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за імпортований в серпні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за імпортований в серпні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» близько 487 млн. дол. США за імпортований в серпні природний газ.

Ціна природного газу для "Нафтогазу України" в третьому кварталі 2011 року становить близько 355 дол. за тис. куб. м.

Компанія також нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсягу виконує свої зобов`язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р. НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно перераховувати ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

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Україна почала консультації з GDF Suez щодо постачання зрідженого газу

5 вересня в рамках візиту голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава КАСЬКІВА до Франції відбулися консультації з підрозділом компанії Gaz de France Suez - компанією «Еленджі», щодо співпраці з будівництва терміналу зрідженого газу на чорноморському узбережжі України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

У повідомленні наголошується, що В.КАСЬКІВ зазначив, що наступним кроком очікуються консультації в розширеному форматі для обговорення шляхів поставок газу на український термінал.

Також В.КАСЬКІВ повідомив про зустріч з лідером на ринку інфраструктури - французькою компанією «Буіг Траво Публіки», в ході якої обговорювалася реалізація спільних інфраструктурних проектів на концесійній основі.

Разом з тим, відбулася зустріч з компанією Alstom щодо використання передових французьких технологій у сфері енергозбереження та транспорту.

За підсумками зустрічей очікується активна участь лідерів французького ринку в наступних тендерах у рамках реалізації Національних проектів.

Як повідомлялося, 29 серпня конкурсна комісія з проведення двоступеневих торгів на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-термінал) оголосила, що до участі у другому етапі конкурсу допущені 5 компаній: Ramboll Oil & Gas (Данія), Socoin (Іспанія), Sener (Іспанія), Technique Italy (Італія), Foster Wheeler Iberia (Іспанія).

Нагадаємо, 6 липня ц.р. Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал» оголосило відкритий тендер на розробку ТЕО проекту будівництва LNG-терміналу.

Критеріями оцінки пропозицій будуть: ціна (гривні або євро); якість виконання (виконання аналогічних договорів, наявність фахівців відповідної кваліфікації), термін виконання.

Термін виконання ТЕО національного проекту «LNG-термінал - морський термінал з прийому зрідженого природного газу» становить 120 днів.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не буде «конфліктувати» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу в Європу через чорноморське узбережжя Грузії, де газ буде зріджуватися і танкерами по морю доставлятися до Румунії і далі до Західної Європи).

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинно скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому зрідженого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО повинен був бути оголошений 19 січня 2011 року, але був перенесений.

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«Нафтогаз» розраховує на введення імпортних мит на нафтопродукти

НАК «Нафтогаз України» розраховує на прийняття найближчим часом рішення про введення імпортних мит на нафтопродукти.

Про це сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН в ефірі «5 каналу» увечері в понеділок, 5 вересня.

За його словами, Кабінет Міністрів України в даний час розробляє заходи зі збільшення частки випуску продукції українськими НПЗ на внутрішньому ринку.

«Головне завдання сьогодні, щоб при впровадженні цієї програми не було сплеску цін і не перекласти ці проблеми на плечі споживачів», - сказав він.

При цьому Є.БАКУЛІН додав, що «тому уряд підходить дуже виважено до даної ситуації, і ми теж стежимо і думаємо, що найближчим часом ці питання будуть вирішені шляхом введення мита, але без коливань на ринку нафтопродуктів».

Також Є.БАКУЛІН зазначив, що «Нафтогаз України» справляється із завданням стабілізації цін на внутрішньому ринку шляхом здійснення товарних інтервенцій з проведеними за давальницькою схемою нафтопродуктами на Лисичанському НПЗ.

Нагадаємо, 6 вересня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі проведе слухання у рамках спеціального розслідування щодо імпорту в Україну окремих видів нафтопродуктів.

Спецрозслідування щодо імпорту окремих видів нафтопродуктів незалежно від країни походження розпочато у січні 2011 року. При цьому Міненерговугілля підтримало ініціативу щодо введення мит на бензини 130 євро/тонна, на дизпаливо - 80 євро/тонна.

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Україна підготувала матеріали для подання в міжнародний арбітраж - Янукович

Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газового спору з Росією про умови поставки і транзиту газу.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю «КоммерсантЪ-Україна».

«Матеріали для подання до суду ми фактично оформили», - заявив Президент України.

При цьому він зазначив, що незалежно від звернення до суду Україна виконуватиме чинні умови закупівлі і транзиту газу.

«Ми не говоримо про те, що із зверненням до суду ми припиняємо платити», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він заявив, що подавати позов в арбітраж для вирішення спірного питання потрібно було «вже давно».

В.ЯНУКОВИЧ не зазначив, до якого конкретно суду може звернутися Україна.

«Позиція Росії для нас категорично неприйнятна, і, якщо вона не зміниться, ми підемо в Міжнародний арбітраж. Є система міжнародних судів — це і Стокгольмський суд, і Міжнародний арбітраж у Гаазі. Так, суд — це крайній захід, але ви ж бачите, за півтора роки ми не зрушилися з місця», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, російська сторона заявляла, що готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді і вважає неприйнятними маніпуляції з можливою реорганізацією "Нафтогазу" для розірвання контракту.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік. 21 квітня 2010 року «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до зазначених контрактів.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставлявся Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів.

Недавно голова НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявив, що прийнятною для України може бути ціна 230 доларів за тисячу кубометрів газу.

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Агро

Держземагентство обіцяє за півтора місяці ліквідувати черги на отримання держактів на землю

В Україні черги на отримання державних актів на право власності на землю будуть ліквідовані протягом півтора місяців.

Про це заявив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За його словами, зокрема, в Києві і Київській області держакти на землю можна буде одержати упродовж декількох тижнів.

Глава відомства зазначив, що Держземагентство зробить все можливе, щоб скоротити кількість недобросовісних установ, які займаються підготовкою земельних документів.

С. ТИМЧЕНКО заявив, що всі фірми, які захочуть виготовляти землевпорядкувальну технічну документацію, проходитимуть ретельний контроль.

«Якість послуг цих фірм дуже низька. Але незабаром таким підприємцям ліцензію одержати буде непросто. Всі контори, які хочуть мати ліцензію, проходитимуть курси на базі державних вузів і складатимуть іспит», - сказав він.

За даними керівника відомства, на сьогодні дев`ять з десяти документів на отримання земельної ділянки оформлені неякісно. При цьому Держземагентство не має можливості контролювати якість роботи таких компаній.

С.ТИМЧЕНКО зазначив, що з 1 січня 2012 року вся інформація про земельні ділянки буде зібрана в єдину геоінформаційну базу, а реєстрація документів на земельну ділянку займатиме два тижні. Одержати будь-яку інформацію про земельну ділянку можна буде упродовж 10 днів.

Голова Держземагентства наголосив, що реєстратор, який порушив ці терміни, притягатиметься до адміністративної відповідальності, що передбачає сплату штрафів.

Крім того, з 2013 року земельний кадастр буде доступний у мережі Інтернет.

В агентстві нагадали, що починаючи з 2003 року в Україні виникли колосальні черги на отримання земельних актів.

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Президент хоче прискорити оформлення прав громадян на землю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив підготувати законодавчі акти, які б допомогли прискорити оформлення прав громадян на землю.

Як повідомляє прес-служба Президента України, на цьому глава держави наголосив на засіданні Комітету з економічних реформ.

«Державний земельний реєстратор та державний реєстратор нерухомості повинні автоматично та без участі громадянина оперативно обмінюватися відомостями із реєстрів для швидкого оформлення прав громадян на землю, а не змушувати громадянина бігати за довідками та витягами з цих реєстрів. Міністерство аграрної політики та продовольства України разом з Міністерством юстиції України зобов’язані терміново підготувати необхідні законодавчі акти», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави висловив переконання, що прийнятий парламентом Закон України «Про Державний земельний кадастр» закладе основу для створення єдиної державної геоінформаційної системи відомостей про землі України, їх цільове призначення, а також дані про кількісні та якісні характеристики земель.

Президент зауважив, що разом із позитивними моментами даного Закону вже сьогодні «маємо певні сигнали про недоліки при впровадженні земельного кадастру».

В.ЯНУКОВИЧ назвав «чутливими моментами» прийнятого Закону зокрема те, що він встановлює обтяжливу процедуру державної реєстрації земельних ділянок для окремих громадян, які до 2004 року отримали державні акти на землю без встановлення відповідних геодезичних координат на місцевості, або у тих випадках, коли землевпорядна документація втрачена. У такому разі Закон зобов’язує повторно виготовляти технічну документацію, а на це потрібно близько 2 тис. грн., що складає двомісячний заробіток селянина.

“Закон чомусь не говорить, за чий рахунок слід виготовляти зазначену документацію – за рахунок громадянина чи за кошти держави. Вважаю, що якщо держава визнала право власності громадянина на земельну ділянку через надання йому державного акта на землю, то вимагати від громадянина додаткових витрат для підтвердження такого його права - незаконно», - заявив Президент.

Він доручив міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ і міністру аграрної політики та продовольства Миколі ПРИСЯЖНЮКУ передбачити необхідні кошти в Державному бюджеті України для виготовлення землевпорядної документації для зазначених громадян.

«Крім того, ми не повинні допустити ведення паралельно двох державних реєстрів – земельного кадастру та державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що міститимуть ідентичну інформацію і витяги з яких громадяни зобов’язані будуть оплачувати для підтвердження свого права на землю», – додав В.ЯНУКОВИЧ.

У своєму виступі Президент наголосив, що земельна реформа – це крок, що дозволить якісно зміцнити наше сільське господарство. «Скажу більше: кожен день зволікання із запровадженням повноцінного земельного ринку призводить до втрат найбільшого багатства країни - сільськогосподарських земель та збагачення шахраїв тіньового ринку», – наголосив він.

Президент позитивно відзначив перший крок у напрямку земельної реформи - у Верховній Раді України вже зареєстровано законопроект «Про ринок земель». «Однак на цьому наша робота не повинна припинятися. Вона навпаки повинна бути ще більш активною», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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Соцполітика

Залежність отримання соцпослуг від інституту реєстрації можуть усунути

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на скасуванні залежності отримання соціально важливих послуг від інституту реєстрації за місцем проживання громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ.

«Ми повинні припинити обмежувати громадян в отриманні соціально важливих послуг через інститут реєстрації місця проживання, - заявив Президент. - Людина без реєстрації не може скористатися повноцінною медичною допомогою, відкрити рахунок або отримати позику в банку, стати на квартирний облік».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, це принижує людську гідність і створює корупційні схеми.

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ВР прийняла за основу законопроект, що регулює питання надання соціальних послуг

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні поданий Кабінетом міністрів проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 255 народних депутатів з 299, зареєстрованих в сесійній залі.

Метою законопроекту є удосконалення Закону України „Про соціальні послуги”, інших законодавчих актів, правові норми яких охоплюють сферу надання соціальних послуг, з метою її реформування.

Законопроектом передбачено, що державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг) встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки громадян похилого віку, інвалідів, дітей, які залишилися без опіки батьків, інших осіб, які потребують соціальної підтримки.

З цією метою визначаються: перелік, види та обсяги послуг, які надаються закладами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів і соціальних фондів; норми та нормативи соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян похилого віку, інвалідів, дітей, які перебувають на утриманні держави; норми харчування та забезпечення непродовольчими товарами у державних і комунальних закладах соціального обслуговування (надання соціальних послуг); показники (індикатори) якості соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Згідно з проектом закону, державні мінімальні стандарти якості соціальних послуг ― нормативний документ, що містить показники (індикатори) якості соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в якому визначається зміст, встановлюється мінімальний рівень вимог щодо обсягу, умов і порядку надання соціальних послуг, гарантованих державою особам, що їх потребують, згідно з яким оцінюється здатність послуг задовольняти індивідуальні потреби та покращувати якість життя їх отримувачів.

Показники (індикатори) якості соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ― сукупність показників, які використовуються для оцінки діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги на професійній основі, та які впливають на якість соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Суб’єкти, що надають соціальні послуги, здійснюють свою діяльність на професійній основі відповідно до положення про них або їх статуту (фізичні особи, які надають соціальні послуги на професійній основі, відповідно до письмової заяви, що подається до місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування), в яких визначено перелік соціальних послуг, категорій осіб, яким вони надаватимуться, з дотриманням державних мінімальних стандартів якості соціальних послуг.

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Верховна Рада прийняла поправки до закону про пенсійну реформу

Верховна Рада Україна прийняла поправки до Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Як передає кореспондент УНІАН, за кожну поправку депутати голосували окремо, але одного спільного голосування було не потрібно, тому в цілому вважається, що неузгодженості усунені.

Так, парламент вилучив з прийнятого 8 липня 2011 закону норму про перерахунок з 1 січня 2012 року пенсій, нарахованих за законом про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і застосування показників середньої зарплати працівників, зайнятих в економіці Україні за 2006-2008 роки та застосування такого показника за 2009 рік, оскільки дана норма не узгоджується зі ст.42 вищезгаданого закону і внесеними в неї змінами, які повинні вступити в силу з 1 вересня 2011 року.

Парламент також з метою уникнення неузгодженостей при застосуванні положень закону щодо встановлення граничного пенсійного віку - 62 роки - для чоловіків перебування на державній та дипломатичній службі і на службі в органах місцевого самоврядування, доповнив пунктом, яким встановлено, що чоловіки, які досягли граничного віку перебування на державній службі - 62 роки і на день набуття чинності цього закону перебувають на такій службі, можуть продовжувати перебувати на цій службі до закінчення її терміну.

Згідно з прийнятими поправками, закон набуде чинності 1 жовтня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада Україна прийняла в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищений до 60 років, страховий стаж підвищений до 30 років для жінок і до 35 - для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів і т.п.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

21 серпня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що закон не передано на підпис Президенту, оскільки до документу необхідно внести уточнення технічного характеру.

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Промисловість

Зростання цін виробників промислової продукції в серпні становило 0,5%, з початку року – 16,3%

Зростання цін виробників промислової продукції в серпні 2011 року порівняно з липнем становило 0,5%, з початку року – 16,3%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц.р. цей показник порівняно з попереднім місяцем становив 0,1%, у червні – 0,5%, у травні - 2,6%, у квітні - 3,4%, у березні - 2,1%, у лютому – 4,8%, у січні - 1,3%.

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Транспорт/Зв`язок

Кабмін спростив порядок митного контролю автотранспорту перевізників і товарів

Кабінет Міністрів України спростив порядок митного контролю автотранспорту перевізників і товарів.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства фінансів, відповідні зміни внесено до пункту 5 Порядку здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщаються в пунктах пропуску через державний кордон. Відповідну постанову схвалено на засіданні уряду 31 серпня 2011 року.

Постанова передбачає скорочення переліку дозвільних документів, які подаються при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з урахуванням вимог Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення МДП (Конвенція МДП) 1975 року.

В даний час, згідно із Порядком, до якого внесено зміни, при здійсненні міжнародних перевезень товарів автомобільним транспортом у пунктах пропуску через державний кордон митниці має обов`язково подаватися оригінал свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами. Проте вимога про обов`язкове надання свідоцтва має поширюватися лише на випадки перевезення товарів із застосуванням процедури МДП. При цьому значна кількість перевезень здійснюється без застосування такої процедури. У цих випадках застосовуються національні правила гарантування доставки, визначені Митним кодексом України, і надання свідоцтва не потрібне.

Постанова містить норму, згідно з якою свідоцтво подається митниці не в обов`язковому порядку, а у разі потреби. Одночасно виправлено технічну помилку, здійснену при перекладі з англійської скороченої назви книжки міжнародного дорожнього перевезення (Carnet TIR).

Отже, урядове рішення дозволяє спростити порядок митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються через державний кордон без застосування процедури МДП.

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УНІАН