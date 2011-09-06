Курс НБУ на 07.09.11
20:05, 06 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 07.09.11100 USD США - 797.2700 (на 6 вересня - 797.1700)100 EUR - 1124.0710 (на 6 вересня - 1126.0823)10 RUR - 2.6925 (на 6 вересня - 2.7167)Облікові курси банківських металів на 07.09.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-150763.76 (на 6 вересня-151183.29) 961XAG10Срібло-3336.57 (на 6 вересня-3404.71) 962XPT10Платина-149647.58 (на 6 вересня-149947.68) 964XPD10Паладій-61070.88 (на 6 вересня-61860.39)
Офіційний курс НБУ на 07.09.11
100 USD США - 797.2700 (на 6 вересня - 797.1700)
100 EUR - 1124.0710 (на 6 вересня - 1126.0823)
10 RUR - 2.6925 (на 6 вересня - 2.7167)
Облікові курси банківських металів на 07.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 150763.76 (на 6 вересня - 151183.29)
961 XAG 10 Срібло - 3336.57 (на 6 вересня - 3404.71)
962 XPT 10 Платина - 149647.58 (на 6 вересня - 149947.68)
964 XPD 10 Паладій - 61070.88 (на 6 вересня - 61860.39)
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