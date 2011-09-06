Курс НБУ на 07.09.11

20:05, 06 вересня 2011
Різне
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Офіційний курс НБУ на 07.09.11100 USD США - 797.2700 (на 6 вересня - 797.1700)100 EUR - 1124.0710 (на 6 вересня - 1126.0823)10 RUR - 2.6925 (на 6 вересня - 2.7167)Облікові курси банківських металів на 07.09.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-150763.76 (на 6 вересня-151183.29) 961XAG10Срібло-3336.57 (на 6 вересня-3404.71) 962XPT10Платина-149647.58 (на 6 вересня-149947.68) 964XPD10Паладій-61070.88 (на 6 вересня-61860.39)

Офіційний курс НБУ на 07.09.11

100 USD США - 797.2700 (на 6 вересня - 797.1700)

100 EUR - 1124.0710 (на 6 вересня - 1126.0823)

10 RUR - 2.6925 (на 6 вересня - 2.7167)

Облікові курси банківських металів на 07.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)

 959 XAU 10 Золото - 150763.76 (на 6 вересня - 151183.29)

 961 XAG 10 Срібло - 3336.57 (на 6 вересня - 3404.71)

 962 XPT 10 Платина - 149647.58 (на 6 вересня - 149947.68)

 964 XPD 10 Паладій - 61070.88 (на 6 вересня - 61860.39)

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