Комісія МОЗ не змогла встановити діагноз Луценку. Його дообстежать найближчими днями

Комісія у складі провідних фахівців Міністерства охорони здоров’я України не змогла встановити діагноз колишньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ і вирішила дообстежити його найближчими днями.

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, 6 вересня згідно з дозволом Печерського районного суду м.Києва для додаткового обстеження стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА до Київського СІЗО прибула комісія з провідних фахівців МОЗ України. В тому числі були лікарі, які проводили попередні обстеження стану здоров’я екс-міністра внутрішніх справ, а саме у травні та серпні п.р.

Медичними фахівцями було проведено огляд Ю.ЛУЦЕНКА. За результатами огляду комісією складено висновок про необхідність дообстеження (в тому числі лабораторного) Ю.ЛУЦЕНКА для встановлення діагнозу, яке буде проведено найближчим часом. Акт підписано всіма членами медкомісії.

Претензій чи скарг з боку Ю.ЛУЦЕНКА до персоналу Київського СІЗО або членів комісії не надходило, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО заявила, що лікарі констатували у Ю.ЛУЦЕНКА цироз печінки.

Екс-міністр утримується в СІЗО з 26 грудня 2010 року.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.