Баррозу: єврозона буде більше інтегруватися під впливом ринків

Брюссель . Президент Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ вважає, що єврозона буде більше інтегруватися під впливом ринків.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання EUobserver, про це він заявив у своєму виступі під час перебування в Австралії.

“Моя оцінка полягає в тому, що Європейський Союз піде далі шляхом інтеграції, зокрема, навколо зони євро”, - заявив Ж.М.БАРРОЗУ.

За його словами, в минулому дебати щодо майбутнього Європи були “політичними чи навіть ідеологічними”, і проводилися переважно між прихильниками ідеї федерації з одного боку, та ідеї подальшої інтеграції з іншого. Однак, зараз, за словами Президента Єврокомісії, ринки потребують механізмів для швидкого вирішення проблеми боргів єврозони.

“Зараз ринки вимагають більшої інтеграції, щонайменше для зони євро. І це нове”, - заявив Ж.М.БАРРОЗУ.

“Зараз дискусія точиться навколо того, як далеко ми можемо піти, чи потрібна нова угода, щоб піти далі, що ми можемо зробити для посилення управління в єврозоні”, - додав він.