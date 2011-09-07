Головне на 7 вересня

Енергетика

Кабінет міністрів України уповноважив першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА на підписання Додаткової угоди №1 між урядом України і Європейським Союзом, представленим Єврокомісією, до угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України у сфері енергоефективності і відновлюваних джерел енергії».

Як повідомила УНІАН прес-служба першого віце-прем`єра, відповідне розпорядження, розроблене Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, було схвалене на засіданні Кабміну у середу, 7 вересня.

Укладення даної додаткової угоди здійснюється з метою продовження на два роки терміну дії угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України у сфері енергоефективності і відновлюваних джерел енергії». Продовження основного етапу упровадження Угоди до 21 грудня 2014 року дозволить Державному агентству з енергоефективності і енергозбереження завершити підготовку і розпочати реалізацію проектів технічної допомоги.

Зокрема, йдеться про укладення контракту для реалізації проекту додаткової технічної допомоги, яка супроводжуватиме упровадження програми прямої бюджетної підтримки. Пролонгація угоди дасть також можливість Держенергоефективності завершити проведення конкурсів і укладення грантових контрактів на виконання мікропроектів, направлених на підвищення енергоефективності в малих містах.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає громадян економити енергоресурси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Ми просимо наших громадян зробити все, що від них залежить, для економії енергоресурсів. Тому що в умовах виритої для всього суспільства газової ями - кабального газового контракту закрите вікно, утеплені двері, економне використання газової плити - питання патріотизму та виживання», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що приклад енергозбереження, в першу чергу, має продемонструвати держава. У зв`язку з цим М.АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ докласти максимум зусиль для недопущення збоїв і аварій в роботі енергетичної та комунальної сфер.

Робота з реформування НАК «Нафтогаз України» буде завершена до 1 січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«До 1 січня 2012 року ця робота буде завершена у нашій країні», - сказав міністр.

Він також повідомив, що наступного року компанії, які будуть створені, будуть виставлені на приватизацію.

«Надалі ми в наступному році виведемо ці компанії на приватизацію або шляхом ІРО, або шляхом продажу частини пакетів через міжнародні фінансові біржі», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому міністр зазначив, що приватизуватися будуть не контрольні пакети компаній.

«Я маю на увазі «Газдобича», «Трансгаз», «Чорноморнафтогаз», «Укртранснафта» і ще кілька інших», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що така приватизація дозволить залучити додаткові кошти в обсязі 10-12 мільярдів доларів, які будуть спрямовані на використання систем енергоефективності та збільшення видобутку газу в Україні.

Україна у 2012 році почне експортувати газ власного видобутку в разі, якщо не вдасться домовитися про скорочення закупівель газу в Росії у обсягах, необхідних нашій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні на брифінгу.

«Ми прийняли закон, за яким дозволено експорт українського газу в різних напрямках. А якщо нам російські партнери запропонують купити більше газу, ніж потрібно для нашої економіки, то ми просто візьмемо їхній газ в країну, а свій перепродамо на споті. Враховуючи наші сховища і можливість у пікові режими продавати його (газ - УНІАН) на споті, то ми вважаємо, що ця операція буде дуже вигідна для нашої економіки», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що напевно Росія буде уважно вивчати такі плани України, оскільки Україна зайде на газовий ринок Європи.

Єврокомісія може взяти участь в аудиті підписаного у 2009 році газового контракту між Україною і Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Польський міністр зазначив, що Європейський Союз, який отримує 25% газового імпорту через українську територію, приймав участь у підготовці газового договору 2009 року. Цей факт, на його думку, дає підстави для участі Єврокомісії в його аудиті.

«Європейська комісія могла б взяти участь в аудиті цих договорів», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ, якого цитує РАР.

Він також відзначив прискорення переговорів між Україною та Євросоюзом щодо угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, нагадавши, що документ може набути чинності лише в разі дотримання українською владою європейських стандартів.

«Українська влада повинна усвідомлювати, що укладення угоди - це одне, а ратифікація в Європарламенті - це інше", - сказав міністр.

Україна готова розглядати питання про закупівлю природного газу у Туркменістану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні на брифінгу.

«Враховуючи прагнення Туркменістану диверсифікувати свої напрямки (з продажу газу - УНІАН), ми готові розглядати ці питання. Для нас це дуже важливо», - сказав Ю.БОЙКО.

Фінанси Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив передбачити в законі про державні закупівлі перевагу вітчизняних товаровиробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Насправді, успішний вітчизняний виробник не виграв жодного тендеру на держзакупівлі, а посередники з його ж товарами виграють. Це абсолютно неприйнятна система відносин у сфері держзакупівель", - підкреслив прем`єр. І додав: "У змінах до неї, які я доручаю розробити, вимагаю передбачити чіткі переваги для безпосереднього виробника вітчизняної продукції».

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у серпні 2011 року проти липня склала 0,8%.

Про це йдеться на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в серпні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 4,9%, проти серпня 2010 року - 8,8%, у січні-серпні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,8%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в серпні 2011 року збільшилися на 1%, або на 391,52 млн. дол. – до 38 млрд. 205,55 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року (на 1 січня були 34 млрд. 576,40 млн. дол.) золотовалютні резерви збільшилися на 10,5%, або на 3 млрд. 629,15 млн. дол.

Також повідомляється, що на 1 вересня в структурі резервів 36 млрд. 595 млн. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 8,49 млн. дол., золото – 1 млрд. 601,93 млн. дол.

Будівництво

Кабінет Міністрів планує ввести в Україні містобудівний моніторинг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, відповідний проект урядової постанови було розроблено Мінрегіонбудом і затверджено комітетом.

Передбачається, що в Україні з`явиться система спостережень, оцінки і прогнозу стану і змін об`єктів містобудування. За допомогою моніторингу контролюватиметься інформація щодо реалізації генеральної схеми планування і розвитку території України; забезпечення стійкого розвитку населених пунктів; виконання заходів програм економічного і соціального розвитку територій; динаміки функціонального використання земель; оцінки екологічного і санітарно-гігієнічного стану земель, водного і повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного і радіаційного забруднення; реєстрації надання дозволів на виконання будівельних робіт; планів приватизації та надання в оренду земельних ділянок під будівництво тощо.

Результати моніторингу вноситимуться до бази даних містобудівного кадастру.

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про забезпечення дотримання пам’ятко-охоронного законодавства України (щодо недопущення будівельних робіт на території пам’ятки археології національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви»)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 112 (при необхідних 226 - УНІАН) народних депутатів із 361, зареєстрованого в сесійній залі.

Даним проектом постанови передбачалося заслухати інформацію Кабінету міністрів України про концепцію та стан музеєфікації археологічних залишків пам’ятки археології національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви».

Крім того передбачалося звернутися до Генеральної прокуратури України щодо перевірки фактів прийняття незаконних рішень посадовими особами органів виконавчої влади всіх рівнів щодо проведення будівельних робіт на території пам’ятки археології національного значення – «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви» та проведення таких робіт забудовниками, притягнення до відповідальності винних осіб та вжиття заходів з метою усунення порушень законодавства.

Кабінет міністрів України мав невідкладно доповісти про хід виконання музеєфікації автентичних залишків фундаменту Десятинної церкви.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголосив на необхідності підготовки нового проекту постанови , який би передбачав заборону проведення будівництва та пошукових робіт до того часу поки не буде висновків науковців.

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(УНІАН)