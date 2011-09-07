Анонс на 8 вересня

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров відвідає з робочі поїздкою Сумську область.

* XІ сесія Ради керівників вищих органів фінансового контролю держав-учасниць СНД, яка триватиме два дні. Тема засідання: питання ролі та місця вищих органів фінансового контролю держав - учасниць СНД у контролі за використанням державних коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків природних і техногенних катастроф. У засіданні візьмуть участь делегації ВОФК 9 держав - учасників СНД, а також Латвійської Республіки. Делегації відвідають Державне підприємство «Мобільний рятувальний центр Міністерства надзвичайних ситуацій України».

* Відбудеться засідання колегії Державної інспекції ядерного регулювання України на чолі з головою Держатомрегулювання Оленою Миколайчук на тему: «Результати державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки документів Південно-Української АЕС на предмет визначення сейсмічності майданчика Південно-Української АЕС з урахуванням інженерного запасу».

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання електроенергетики України.

* Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков відвідає НСК «Олімпійський» - за місяць до офіційного відкриття євроарени. По завершенні - брифінг Б.Колесникова.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Акція протесту проти впровадження в Україні внутрішніх біометричних паспортів». Прес-конференція буде проходити одночасно з масовим мітингом біля ВР України. У ході прес-конференції представники громадських організацій розкажуть про ті загрози для суспільства, які закладені в примусовій заміні внутрішніх паперових паспортів на біометричні: паспорта з вбудованими чіпами радіочастотної ідентифікації (RFID-чіп). Примусова заміна звичайних паспортів на біометричні передбачена в законопроекті № 8507, який 5 липня 2011 р. був прийнятий у першому читанні. Учасники: Вадим Колесніченко, народний депутат України; Олег Щербанюк, експерт з оподаткування; Микола Качко, голова ініціативної групи «За ім`я твоє Людина»; Іоханна Керестінь, співголова ВГО «Батьківський комітет Україна». Прес-конференція буде проводитися одночасно з мітингом біля ВР Україна (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-236-41-80. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться круглий стіл "Три роки у Світовій Організації: наслідки та виклики для національного виробника". Учасники: Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України; Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації; Таріел Васадзе, голова підкомітету з питань тарифного і нетарифного врегулювання зовнішньої торгівлі Комітету ВР України з питань податкової та митної політики; Володимир Грановський, радник Голови Верховної Ради України; Анатолій Гіршфельд, заст. голови Ради Федерації роботодавців України, Президент індустріальної групи "Українська промислова енергетична компанія"; Петро Порошенко, співвласник концерну "Укрпромінвест"; Олександр Соколовський, президент ВО організацій роботодавців підприємств легкої промисловості "Укрлегпром"; Микола Ярчук, гендиректор Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" та ін.

* Відбудеться прес-конференція міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка на тему: «Підсумки роботи АПК України за сім місяців 2011 року».

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Ринок зерна в Україні: "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", присвячена ситуації на ринку АПК після збору врожаю. Учасники: президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса; генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимир Лапа.

* Прес-конференція, присвячена підсумкам діяльності сільськогосподарського сектора компанії Дюпон і перспективам його зростання, а також обговоренню актуальних тенденцій аграрного ринку України. У ході прес-конференції Пол Шіклер, президент компанії «Піонер Хай-Бред» (підрозділ Дюпон, один з лідерів у селекції насіння), повідомить про істотні інвестиції українського представництва компанії.

* Прес-конференція на тему: «Рейтинг ТОП-500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи. 42 українські компанії вийшли в лідери». Відбудеться презентація результатів п`ятого щорічного рейтингу найбільших компаній Центральної та Східної Європи, який підготувала Міжнародна аудиторсько-консалтингова компанія «Делойт». Учасники: Володимир Вахт, керуючий партнер «Делойт»; Олег Зверлін, менеджер «Делойт»; Святослав Горбань, директор з маркетингу "МТС Україна".

* Відбудеться прес-конференція в.о. голови ДПА у Київській області Анатолія Петренка на тему: "Підсумки роботи за 8 місяців 2011 року органів податкової служби Київської області".

* Відбудеться прес-конференція віце-прем`єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка на тему: "Практичні аспекти реформування пенсійного забезпечення".

* Брифінг голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н.Королевської.

* Брифінг народного депутата України В.Коновалюка на тему: "Державний бюджет та інші найважливіші законопроекти в роботі 9 сесії Верховної Ради".

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: "Газ - спірні питання у відносинах Росії та України. Погляди експертів". Учасники в Києві: Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетики; Валентин Землянський, незалежний експерт з енергетики, колишній керівник прес-служби "Нафтогазу України"; У Москві: Леонід Григор`єв, заст. гендиректора, науковий керівник Російського енергетичного агентства, професор ГУ-ВШЕ, Андрій Конопляник, професор Російського державного університету нафти і газу ім. І. М. Губкіна, консультант правління Газпромбанку, радник правління "ГПБ Нафтогаз Сервісіз Б.В."; Тетяна Мітрова, зав. відділом розвитку нафтогазового комплексу Росії та світу Інституту енергетичних досліджень РАН.

* Засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Питання: Про затвердження плану роботи комісії на період 9 сесії шостого скликання; Інформація Фонду державного майна України про стан виконання умов купівлі-продажу пакета акцій Запорізького алюмінієвого комбінату.

* Журнал Weekly.ua проведе круглий стіл на тему: «Де в Україні жити добре?». Будуть презентовані результати першого посткризового рейтингу якості життя в регіонах України. Учасники: Максим Борода - заст. директора Міжнародного центру перспективних досліджень (керівник дослідження); Микола Підвезяний - в.о. головного редактора тижневика Weekly.ua; Руслан Крамаренко - заст. голови КМДА; Павло Жила - голова Державної екологічної інспекції України; Лілія Гриневич - координатор напрямку «Суспільство знань» в Уряді Змін.

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