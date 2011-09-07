Курс НБУ на 08.09.11
19:50, 07 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 08.09.11100 USD - 797.2700 (7 вересня - 797.2700)100 EUR - 1119.0482 (7 вересня - 1124.0710)10 RUR - 2.7035 (7 вересня - 2.6925)Облікові курси банківських металів на 08.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-147016.59 (7 вересня-150763.76)961 XAG 10 Срібло-3267.21 (7 вересня-3336.57)962XPT10Платина-146458.5(7 вересня-149647.58)964XPD10Паладій-59715.52 (7 вересня-61070.88)
Офіційний курс НБУ на 08.09.11
100 USD - 797.2700 (7 вересня - 797.2700)
100 EUR - 1119.0482 (7 вересня - 1124.0710)
10 RUR - 2.7035 (7 вересня - 2.6925)
Облікові курси банківських металів на 08.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-147016.59 (7 вересня-150763.76)
961 XAG 10 Срібло-3267.21 (7 вересня-3336.57)
962XPT10Платина-146458.5(7 вересня-149647.58)
964XPD10Паладій-59715.52 (7 вересня-61070.88)
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