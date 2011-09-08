Влада Москви згорнула програму допомоги Чорноморському флоту РФ

Московська влада згорнула програму допомоги Чорноморському флоту РФ, яка була запущена попереднім мером російської столиці Юрієм ЛУЖКОВИМ.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це пише газета «КоммерсантЪ». Відповідні поправки до міського бюджету були прийняті Мосміськдумою.

Нинішній мер Москви Сергій СОБЯНІН продовжує звільняти столицю від непрофільних активів, і от настав час одного з улюблених дітищ Ю.ЛУЖКОВА, який створив фонд «Москва-Севастополь» для підтримки Чорноморського флоту. Грошей з московського бюджету, пише «КоммерсантЪ», моряки більше не побачать. Рішенням Мосміськдуми фонд підтримки позбувся усіх 70 мільйонів рублів, виділених йому цього року. Таким чином, відзначає газета, С.СОБЯНІН продовжив кампанію з відмови від спадщини свого попередника.

Ю.ЛУЖКОВ підтримку Чорноморському флоту РФ надавав з 1994 року. Крім того, колишній мер Москви регулярно приїжджав до Криму і робив гучні висловлювання щодо Севастополя і його територіальної приналежності. Справа навіть закінчилася тим, що українська влада заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд до країни, відзначає видання.

Втім, тепер Москву і Севастополь вже нічого не пов`язує. У Міноборони Росії, пише «КоммерсантЪ», таким рішенням мерії залишилися незадоволені, відзначивши, що тепер у військових буде більше турбот.

Про рішення припинити підтримку Чорноморського флоту С.СОБЯНІН заявив ще у серпні.