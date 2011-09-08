ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Генпрокуратура передала справу екс-глави «Родовід Банку» Сергія Щербини в суд» пише - за даними Генеральної прокуратури, колишній тимчасовий адміністратор Родовід Банку Сергій Щербина завдав матеріальної шкоди більш ніж на 300 млн. грн., ще близько 45 млн. грн. були привласнені екс-банкіром і його спільником...

http://delo.ua/finance/genprokuratura-peredala-delo-eks-glavy-rodovid-banka-sergeja-scherb-164058/

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Також «Діло» в публікації «Через Швейцарію в світі може початися нова валютна війна» пише - Нацбанк країни, домагаючись «істотного і тривалого ослаблення швейцарського франка», встановив мінімально допустиму межу зниження пари євро/франк на рівні 1,2 франка. Рішення НБШ обмежити курс франка вперше з 1978 року є спробою захистити інтереси зовнішньої торгівлі, якій йде на шкоду посилення національної валюти...

http://delo.ua/finance/iz-za-shvejcarii-v-mire-mozhet-nachatsja-novaja-valjutnaja-vojna-164042/

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«Діло» в публікації «Українські банки випробовують найсильніший за останні п`ять років грошовий голод» пише - на українському банківському ринку спостерігається гострий дефіцит грошових коштів. Їх обсяг на коррахунках банків на ранок 7 вересня знизився до 11,7 млрд. грн. Це мінімальне значення з 22 листопада 2006 року...

http://delo.ua/finance/ukrainskie-banki-ispytyvajut-samyj-silnyj-za-poslednie-pjat-let-164020/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кабмін відчув наближення зими», в якому пише - вчора глава уряду Микола Азаров обговорив з міністрами підготовку до опалювального сезону. Під час засідання Кабінету міністрів він закликав громадян максимально економити енергоресурси, назвавши це демонстрацією патріотизму, а чиновників, які зірвуть підготовку до зими, пообіцяв звільнити. Пропозиція Миколи Азарова, на думку опозиції, не виправить фінансове становище НАК "Нафтогаз України", а значить, опалювальний сезон може опинитися під загрозою...

http://www.kommersant.ua/doc/1768243

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Без пляшки не розберешся», в якому пише - маловідома британська інвесткомпанія заявила про права на колишні флагманські бренди горілчаної компанії "Союз-Віктан" і її дистрибуцію. Цим вона викликала невдоволення у банків-кредиторів, які виграли всі суди щодо свого колишнього клієнта і отримали права на його рухоме і нерухоме майно. Банкам важко буде отримати швидку вигоду з цих активів, у той час як британському фонду не складе труднощів налагодити прибутковий бізнес з використанням найбільш цінних активів "Союз-Віктану", вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1768247

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Нацбанк розпишеться золотом» пише - НБУ генерує одну ідею за іншою. На цей раз для зниження попиту населення на інвалюту і дорогоцінні метали вже найближчим часом регулятор емітує ще один вид цінних паперів, які в народі прозвали умовно «золотими сертифікатами»...

http://finance.eizvestia.com/full/nacbank-raspishetsya-zolotom

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Виплавка сталі знизиться», в якому пишуть - на фоні уповільнення зростання розвинених економік світу протягом трьох найближчих місяців експортні ціни на українську сталь знизяться на 5-10%, а виробництво - на 2-5%, прогнозують експерти...

http://markets.eizvestia.com/full/vyplavka-stali-snizitsya

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Уряд відмежовується від вівсяного кризи», в якому пишуть - чиновники запевняють: урожаю вівса, який зібрала Україна, вистачить, аби не допустити зростання цін на вівсяну крупу. Пропозиція цього зерна перекриває внутрішню потребу мінімум на 10%. Однак, повністю заспокоїти споживача заважають дані про погану якість зібраної культури, а також те, що рівно рік тому уряд майже тими самими словами переконував про стабільність на ринку іншої продовольчої культури - гречки...

http://markets.eizvestia.com/full/pravitelstvo-otpiraetsya-ot-ovsyanogo-krizisa

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Газета «Сьогодні» у публікації «Маски-шоу в «Епіцентрі»: перерозподіл часток, регіонал І. або політичний тиск» »пише - вчора співробітники СБУ увірвалися в офіс будівельного супермаркету, засновником якого ще недавно була секретар Київради Галина Герега...

http://www.segodnya.ua/news/14286362.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Мобільних станцій перевірки ТО не буде» пише - перший заступник голови АП Ірина Акімова розкритикувала главу МВС Анатолія Могильова за зайві послуги, які його відомство планувало запровадити для автолюбителів: «Я звернулася до Могильова, щоб він публічно спростував заяви про те, що для проведення техогляду будуть використовуватися мобільні станції. Могильов у присутності президента сказав, що закон про скасування ТО буде виконуватися, а інформація буде спростована»...

http://www.segodnya.ua/news/14286382.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Сценарії поглинання Нафтогазу: «білоруський» відхилили, на черзі «сербський» пише – поділ "Нафтогазу" на структурні складові буде безглуздим без проведення подальшої їх приватизації. А ось тут і виникають величезні ризики переходу цих активів під контроль все того ж «Газпрому»...

http://economics.unian.net/ukr/detail/101405

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Локомотив» розбився» пише - вчора під Ярославлем розбився літак Як-42 з хокейною командою «Локомотив» на борту. Із 43 пасажирів і членів екіпажу, які знаходилися в лайнері, вижило лише двоє...

http://www.vedomosti.ru/lifestyle/news/1360158/lokomotiv_razbilsya

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Також «Відомості» в публікації «Міноборони заганяє свої підприємства на обслуговування в держбанки» пишуть - підприємства російського холдингу «Оборонсервіс» за наказом Міноборони переводять всі свої рахунки, через які проходять десятки мільярдів рублів на рік, в держбанки...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1360156/zaschitniki_deneg_oboronki

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Видання «Известия» в публікації «На території столиці вмістяться чотири національні парки» пише - на приєднаній до столиці території, яка пройде між Київським і Варшавським шосе майже до Калузької області, планують розташувати 3-4 національних природних парки площею понад 1 тис. га ( 10 кв. км) кожен і не менше сотні інших природно-рекреаційних об`єктів...

http://www.izvestia.ru/news/499823

(УНІАН)