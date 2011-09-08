Завтра Клюєв відвідає з робочим візитом Республіку Польща

Завтра, 9 вересня, перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ відвідає з робочим візитом Республіку Польща, де візьме участь у XXI економічному форумі в р. Криниця-Здруй.

Як повідомила УНІАН прес-служба першого віце-прем`єр-міністра, у рамках економічного форуму А.КЛЮЄВ візьме участь у Конференції міністрів економіки держав - членів «Східного партнерства». Тема для обговорення на конференції: «Розширення єдиного ринку на країни «Східного партнерства» - взаємовигідний поштовх для економічного зростання - нова концепція політики сусідства».

У конференції також запланована участь віце-прем`єр-міністра, міністра економіки Польщі Вальдемара ПАВЛЯКА, міністра економіки Вірменії Тиграна ДАВТЯНА; міністра економіки Грузії Вєри КОБАЛІЯ, віце-прем`єр-міністра, міністра економіки Республіки Молдова Валеріу ЛАЗАРЯ; міністра економічного розвитку Азербайджану Шахіна МУСТАФАЄВА.

XXI Міжнародний економічний форум у Криниці проходить під гаслом «Європейські дилеми: партнерство чи протиборство?». Організатори запросили більш як 1700 учасників з Європи, Центральної Азії та США. У програмі Форуму передбачено проведення пленарних засідань і близько 100 панелей, поділених на 11 тематичних блоків.

Економічний форум у м. Криниця-Здруй - найбільший такого формату традиційний захід у Центральній і Східній Європі, організатори якого позиціонують його як «Східний Давос».

В основу економічного форуму в Криниці покладено ідею обміну досвідом в процесі формування економіки на ринкових принципах, проведення приватизації, запровадження нових технологій і технологічних процесів для виробництва конкурентоспроможних товарів, оперативного реагування на зміни ринку тощо. До участі у Форумі запрошуються відомі політики, парламентарії, підприємці, бізнесмени, фінансисти, які впливають на формування державної економічної політики у своїх країнах і які у щоденній практиці реалізують торговельно-економічну співпрацю в цьому регіоні Європи.

Щорічно засідання Форуму широко висвітлюються провідними польськими і європейськими ЗМІ (близько 100 редакцій).