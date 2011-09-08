«ЕКО-маркет»: ціни стали ще нижчими

З 1 вересня всі супермаркети мережі «ЕКО-маркет» перейшли на конкурентне ціноутворення і формують ціни на підставі ринкового рівня цін. Спеціально для цього в компанії на постійній основі працює відділ конкурентного моніторингу. Щодня фахівці відділу перевіряють понад 2000 цін у всіх торгових точках для того, аби ціни на всю продукцію в мережі були нижчими, а постійні покупці могли собі дозволити придбати більше товарів на свої гроші.

«Ми запровадили оперативне реагування на всі зміни цін на ринку для того, щоб клієнти могли купувати товари за найбільш привабливими цінами завжди, не залежно від свого рівня доходу та інших чинників. Особливу увагу ми приділяємо товарах повсякденного попиту, соціальним продуктам, а також наявності в наших магазинах широкого асортименту якісних овочів, фруктів, свіжого м`яса і риби за низькими цінами», - заявив генеральний директор ТОВ «ЕКО» Віктор Повніца.

Основним завданням відділу конкурентного моніторингу в «ЕКО-маркет» є контроль цін на найпопулярніші серед покупців товари. Низькі ціни для кінцевих споживачів - головний пріоритет роботи компанії.

Мережа економних супермаркетів «ЕКО-маркет» добре відома своїми ціновими акціями, завдяки яким витрачати на купівлю продуктів харчування можна значно менше. Постійні покупці знають, що в продуктових супермаркетах «ЕКО-маркет» їх чекають постійні знижки, акції, розпродажі, спеціальні пропозиції, багато подарунків і бонусів. Але у своєму прагненні вдосконалити цінову політику «ЕКО-маркет» не стоїть на місці.

Новий сервіс від «ЕКО-маркет» є частиною стратегічної програми мережі «Економія-360», в рамках якої «ЕКО-маркет» в 2011 році інвестує в ціни більше 1 млн. грн.