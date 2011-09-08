Суд долучив до справи Тимошенко більшість документів, заявлених як докази вини

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ частково задовольнив клопотання державного обвинувачення про долучення до матеріалів кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО нових доказів, які підтверджують у її діях наявність складу злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після розгляду клопотання державного обвинувачення оголосив суддя Р.КІРЄЄВ.

Зокрема, до справи долучено консолідовану фінансову звітність НАК «Нафтогаз України» за 2009 рік та низку довідок цієї компанії про обсяги зберігання природного газу і його транспортування, результати аудиту діяльності НАК «Нафтогаз України», проведеного міжнародною компанією «Ернст енд Янг».

Крім того, суд долучив до справи рецензії харківського та дніпропетровського інститутів судових експертиз на висновок, підготовлений Центром судових експертиз «Альтернатива», який було залучено до матеріалів справи на вимогу захисту.

За рішенням суду до матеріалів справи Ю.ТИМОШЕНКО також долучено копію постанови Головної військової прокуратури РФ про закриття в 2005 році проти Ю.ТИМОШЕНКО кримінальної справи у Російській Федерації з нереабілітуючих підстав.

Суддя Р.КІРЄЄВ відмовив державному обвинуваченню у приєднанні до матеріалів справи копії доручень екс-президента Віктора ЮЩЕНКА та роздруківок з Інтернет-видань на підставі неналежного їх оформлення.

Ю.ТИМОШЕНКО під час обговорення клопотання державного обвинувачення підтримала долучення до справи результатів аудиту діяльності НАК «Нафтогаз України» у 2009 році, проведеного компанією «Ернтс енд Янг», «як надзвичайно важливий документ, що спростовує всі звинувачення Генеральної прокуратури».

Проте долучення усіх інших документів до справи Ю.ТИМОШЕНКО розцінила як організацію «державної машини» на проведення політичних репресій.

«Сьогоднішні виступи прокурорів говорять про те, що ніяких висновків з оцінок світової демократичної спільноти, українських правозахисників, українських видатних людей, ніяких висновків не зробили. Вони далі продовжують на повну потужність вести справи політичних репресій. Їх не цікавить, що збитків немає… Вони далі продовжують стягати у кримінальну справу сміття і долучати його до справи, таким чином імітуючи нібито, що є склад злочину», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.