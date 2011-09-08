Суд відмовив Тимошенко у закритті її кримінальної справи

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту у задоволенні клопотання у закритті кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя оголосив після завершення перерви у судовому засіданні.

«У задоволенні клопотання відмовити», - сказав Р.КІРЄЄВ.

За словами головуючого у справі судді, усі матеріали і документи, які були додані до цього клопотання, «підлягають поверненню адвокатам».