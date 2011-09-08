Офіційний Мінськ запрошений на форум "Східного партнерства"

Мінськ. Головуюча в ЄС Польща запросила заступника міністра економіки Білорусі Антона КУДАСОВА на Перший бізнес-форум "Східного партнерства", який пройде 30 вересня в Сопоті паралельно з офіційним самітом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомила прес-служба посольства Польщі в Білорусі.

"Польська сторона направила запрошення на цей захід представникам білоруських організацій, компаніям різних секторів економіки, підприємцям та державної адміністрації, в т. ч. заступнику міністра економіки РБ А.КУДАСОВУ", - йдеться в повідомленні польського посольства.

Організаторами форуму є МЗС Польщі, польська конфедерація приватних роботодавців Lewiatan і конфедерація європейського бізнесу BusinessEurope. Мета заходу - розробка та надання рекомендацій бізнес-спільноти з питань напрямків розвитку "Східного партнерства" у сфері економіки, а також активізація бізнес-спільноти в країнах-учасницях партнерства, які виступають за економічну інтеграцію з Євросоюзом.

У бізнес-форумі візьмуть участь кілька сотень учасників з країн "Східного партнерства" та Європейського Союзу: інвестори і підприємці, менеджери, представники організацій підприємців та роботодавців, представники урядів і Єврокомісії, а також експерти-економісти.

Взяти участь у форумі були запрошені міністри чи віце-міністри економіки Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

У панельній дискусії за підсумками форуму планується участь прем'єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА, голови Ради Європи Германа ван РОМПЕЯ, а також комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана ФЮЛЕ.

Крім того, планується участь голови Європейського парламенту Єжи БУЗЕКА та голови Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, програма ЄС «Східне партнерство» була заснована в травні 2009 року. Ця програма спрямована на посилення відносин ЄС зі східними країнами-сусідами. У «Східному партнерстві» беруть участь Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна.

Черговий саміт «Східного партнерства» відбудеться 29-30 вересня у Варшаві.