Верховна Рада прийняла закон, який посилює відповідальність посадових осіб

Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування" з пропозиціями Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 254 народних депутата із 353, зареєстрованих у сесійній залі.

Президент вказав, що прийнятий 12 травня Верховною Радою Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування" не може бути підписаний з ряду причин.

Закон доповнює Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею 16614 щодо введення адміністративної відповідальності за порушення регуляторними органами законодавства України під час прийняття регуляторних актів.

Президент вказав, що варто утриматися від внесення до Кодексу про адміністративні правопорушення такого спірного положення і виключити із Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування" положення щодо доповнення названого кодексу новою статтею 16614.

Законодавчим актом доповнено статтю 41 Кодексу законів про працю України новою підставою для розірвання трудового договору з посадовою особою у разі повторного порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, державної регуляторної політики та з питань видачі документів дозвільного характеру.

Законом також внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають посилення відповідальності за порушення законодавства, яким регулюється порядок видачі документів дозвільного характеру, ліцензій, а також порушення законодавства у сфері державної регуляторної політики і державної реєстрації нормативно-правових актів.

Враховано пропозицію Президента України щодо доповнення Кодексу про адміністративні правопорушення статтею 18839 "Порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів".

Відповідно до цієї статті, "неподання, несвоєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які, відповідно до закону, підлягають державній реєстрації, направлення для виконання нормативно-правових актів, які не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законом порядку, а також напрямок для виконання вказівок, роз'яснень у будь-якій формі, які встановлюють правові норми, тягнуть за собою накладення штрафу на керівників органів, нормативно-правові акти яких відповідно до закону підлягають державній реєстрації, від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Також внесено зміни до законів "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".