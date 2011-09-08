Анонс на 9 вересня

* Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв відвідає з робочим візитом Республіку Польща, де візьме участь у XXI економічному форумі в м. Криниця-Здруй. У рамках економічного форуму він візьме участь у Конференції міністрів економіки держав - членів «Східного партнерства» на тему: «Розширення єдиного ринку на країни «Східного партнерства» - взаємовигідний поштовх для економічного зростання - нова концепція політики сусідства».

* Відбудеться мультимедійний відеоміст Москва-Київ на тему: «Зона вільної торгівлі з ЄС чи Митний союз з Росією - у чому прагматичні економічні інтереси України?». Учасники в Києві: Ігор Бураковський, директор київського Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, експерт; Ростислав Іщенко, президент Центру системного аналізу та прогнозування. Запрошений також: заст. міністра економіки України В. Мунтіян, представник Інституту економіки та прогнозування НАН України. Учасники в Москві: Олександр Широв, к.е.н., зав. лабораторією Інституту народногосподарського прогнозування Російської академії наук (ІНП РАН); Леонід Вардомський, керівник Центру пострадянських досліджень Інституту економіки РАН, д.е.н., професор.

* Відбудеться заявочна прес-конференція Столичного Автошоу, присвячена офіційному відкриттю Столичного Автошоу 2011. Учасники: голова Правління Корпорації УкрАВТО - Олександр Козіс, голова Правління ЗАЗ - Микола Євдокименко, президент Асоціації «Укравтопром» - Михайло Резник, заст. голови Правління з продажу автомобілів та розвитку дилерської мережі - Вячеслав Поврозник, кластер-менеджер компанії ExxonMobil в Росії та Україні - Скотт Ховард, голова Правління Банку «Російський Стандарт» Ігор Дорошенко і керівник Оргкомітету Столичного Автошоу - Ірина Михалева.

* Відбудеться урочисте відкриття цукрового заводу в Білоцерківському районі смт Узин. У заході візьме участь голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк.

* Відбудеться брифінг першого заступника Глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової на тему: «Скорочення адмінпослуг, дерегуляція - результати роботи Комітету з економічних реформ».

* Відбудеться урочисте засідання з нагоди 40-річчя діяльності молодіжних житлових комплексів, у якому візьме участь міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Анатолій Близнюк. Засідання пройде під головуванням голови оргкомітету Анатолія Толстоухова. Заплановано виступ голови ради ВА «Укрмолодьжитло» Володимира Грищенка та презентація проекту Закону «Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом». Учасники: народні депутати України Валерій Баранов, Катерина Самойлик та ін парламентарії, представники міністерств і відомств, голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін, ветерани руху МЖК та ін.

* У Харкові пройде Перша міжнародна виставка автозапчастин і шин Omega Partners 2011. Організатор - найбільший в Україну дистрибутор автомобільних комплектуючих компанія «ОМЕГА-Автопоставка». У ході виставки можна буде познайомитися з новітніми тенденціями світового ринку автокомпонентів і поспілкуватися з кращими світовими виробниками. Учасники виставки - близько ста компаній-виробників і постачальників автозапчастин, шин і масел з України, СНД, країн Європи та Азії. У програмі OmegaPartners 2011 - конференції, семінари та майстер-класи від компаній-учасників, екскурсії на територію компанії «ОМЕГА-Автопоставка». У ході виставки «ОМЕГА» презентує свій новий веб-магазин, створений спеціально для партнерів компанії, який почне роботу 1 вересня.

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