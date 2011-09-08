Курс НБУ на 09.09.11
19:35, 08 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 09.09.11100 USD - 797.2700 (8 вересня - 797.2700)100 EUR - 1119.6860 (8 вересня - 1119.0482)10 RUR - 2.7025 (8 вересня - 2.7035)Облікові курси банківських металів на 09.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-145661.23 (8 вересня-147016.59)961 XAG 10 Срібло-3359.70 (8 вересня-3267.21)962XPT10Платина-146219.32(8 вересня-146458.50)964XPD10Паладій-60353.34 (8 вересня-59715.52)
Офіційний курс НБУ на 09.09.11
100 USD - 797.2700 (8 вересня - 797.2700)
100 EUR - 1119.6860 (8 вересня - 1119.0482)
10 RUR - 2.7025 (8 вересня - 2.7035)
Облікові курси банківських металів на 09.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-145661.23 (8 вересня-147016.59)
961 XAG 10 Срібло-3359.70 (8 вересня-3267.21)
962XPT10Платина-146219.32(8 вересня-146458.50)
964XPD10Паладій-60353.34 (8 вересня-59715.52)
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