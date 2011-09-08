Головне на 8 вересня

Соціальна політика

Уряд має намір оскаржити рішення судів на користь підвищення пенсій для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також для «дітей війни» (тих, кому на 1 вересня 1945 року не виповнилося 18 років).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Інвалід першої групи-«чорнобилець» по судах - те, що сьогодні відбувається - відсуджує собі пенсію. Я не коментуватиму дії суддів, я не маю права цього робити. Відсуджують собі пенсію першої групи до 30 тис. грн. ... другої групи – до 24 тис. грн., третьої – до 17 тис. грн.», - сказав С.ТІГІПКО.

«Ми, безумовно, звертатимемося до суду з апеляцією, ми відстоюватимемо позиції. Я вважаю, що йде колосальна соціальна несправедливість по відношенню до всіх інших. Середня пенсія - 1205 грн., а люди воюють за те, щоб їм виплатили 30 тис. грн.», - заявив віце-прем`єр.

Окрім цих виплат, за словами міністра, передбачається разова виплата на суму 1 млн. грн.

«Якщо все буде задоволено за всіма позовами, які вони («чорнобильці» - УНІАН) подають, то до кінця року ця сума може становити 9,1 млрд. грн. Це все не бюджет Пенсійного фонду, ця все держава повинна дотувати....», - зазначив він.

Те ж саме з «дітьми війни», сказав С.ТІГІПКО. «Зараз за рішеннями судів для «дітей війни» ухвалюються рішення, щоб вони отримували більше, ніж учасники бойових дій, – 30% прожиткового мінімуму (доплата до пенсії – УНІАН)», - сказав С.ТІГІПКО. За його словами, в бюджеті не закладено кошти на ці витрати. І якщо провести емісію для виплати доплат «дітям війни» і «чорнобильцям», це призведе до інфляції.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав закон про пенсійну реформу й направив його на підпис Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У разі підписання закону, він набуде чинності з 1 жовтня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж підвищено до 30 років для жінок і до 35 – для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

21 серпня Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що закон не передано на підпис Президенту, оскільки в документ необхідно внести уточнення технічного характеру.

6 вересня, парламент не підтримав проект постанови, яким передбачалося скасувати рішення про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи”. Цей проект постанови пропонували ухвалити опозиційні депутати.

Після цього Верховна Рада України ухвалила поправки до закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО допускає зниження єдиного соціального внеску на 2%.

Про це він заявив сьогодні, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна».

За словами С.ТІГІПКА, паралельно з підготовкою законодавства про легалізацію ринку праці і заробітних плат уряд розглядає можливість зниження соціального внеску для роботодавців на 2%.

«В тому законі, який ми зараз доопрацьовуємо, ми передбачаємо вийти на максимальне скорочення соціального внеску на 2%», - заявив С.ТІГІПКО.

Він нагадав, що сьогодні в середньому відрахування в соціальні фонди складають 41,2% від фонду заробітної плати.

На думку віце-прем`єр-міністра, можливе і подальше зменшення відрахувань при умові, що частка офіційних заробітних плат буде рости.

«2% - це буде дуже хороший старт для діалогу з роботодавцями. Це буде перший крок. І якщо ми будемо бачити, що легалізація йде, що зарплат в конвертах стає менше, тоді ми будемо робити наступний крок», - сказав він.

С.ТІГІПКО також нагадав, що Мінсоцполітики підготувало 4 законопроекти щодо легалізації заробітних плат та ринку праці, які після обговорення з громадськістю будуть внесені на розгляд парламенту.

Сергій ТІГІПКО прогнозує, що наступного року дефіцит бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) може становити 2,2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

За його словами, зараз продовжується узгодження дефіциту бюджету фонду з Міністерством фінансів.

С.ТІГІПКО також повідомив, що в поточному році дефіцит бюджету ПФУ запланований на рівні 18,8 млрд. грн. Крім того, він заявив про підготовку рішення, яке дасть змогу повністю погасити дефіцит бюджету ПФУ вже в 2012 році. Проте поки що його не оприлюднив.

Також С.ТІГІПКО обнародував песимістичний сценарій, який передбачає зростання дефіциту бюджету ПФУ до 21 млрд. грн.

Він висловив сподівання на те, що закон про пенсійну реформу, прийнятий парламентом, набуде чинності з 1 жовтня 2011 року: «Думаю, що найближчим часом закон (про пенсійну реформу – УНІАН) буде підписаний Головою Верховної Ради, переданий Президентові, після цього - надрукований. І він передбачає, що з 1 жовтня цього року пенсійна реформа, цей закон почне діяти».

За словами С.ТІГІПКА, якби закон не був прийнятий, то в 2013 році кількість пенсіонерів перевищила б кількість працюючих громадян. «Зараз можу гарантувати всім, що жодних затримок з виплати пенсії, жодних скорочень пенсій ні для кого практично не передбачено», - зазначає С.ТІГІПКО.

За його даними, на 1 липня 2011 року кількість пенсіонерів збільшилася до 13,8 млн. осіб при одночасному скороченні кількості працюючих до 14,1 млн. людей. Працюючих пенсіонерів в Україні – 3,028 млн. осіб.

Пенсію в розмірі до 800 грн. сьогодні в Україні одержують 2,407 млн. людей, до 900 грн. – 3,806 млн. людей.

Фінанси Україна у рейтингу конкурентоспроможності World Economic Forum 2011/2012 (WEF, Швейцарія) посіла 82 місце серед 142 держав світу, включених у дослідження.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, у порівнянні з попереднім рейтингом 2010/2011 українська економіка піднялась на 7 позицій, набравши 4 бали при 5,7 бала, які здобула лідер цього року Швейцарія.

Україна опинилася між Трінідад і Тобаго (81 місце) та Намібією (83 місце), котрі також набрали 4 бали.

Серед безпосередніх сусідів України також підвищили конкурентоспроможність своїх економік Угорщина та Молдова, які посіли 48 (+4) та 93 місце (+1). (Білорусь не було включено в дослідження – УНІАН).

Найбільше втратили румунська та словацька економіки, котрі посіли в рейтингу 77 місце (-10) та 69 місце (-9).

Менш привабливим для інвесторів став також найбільший безпосередній західних сусід України – Польща, яка опинилася на 41 місці (-2).

Найбільший безпосередній східний сусід українців Російська Федерація посіла 66 місце, що на 3 позиції нижче попереднього результату.

У п`ятірку лідерів конкурентоспроможності, крім Швейцарії, увійшли Сінгапур, Швеція, Фінляндія та США.

Китай посів 26 місце в порівнянні з 27 позицією в дослідженні 2010/2011 років.

Залишок коштів на коррахунках банків на 7 вересня 2011 року досяг мінімального рівня за останні 5 років.

Як повідомляється на офіційному сайті Національного банку України, залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Нацбанку 7 вересня 2011 року скоротився на 19,6% і на початок дня 8 вересня 2011 року становив 9,393 млрд. грн.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця, обсяг коштів на коррахунках скоротився на 42%, або на 6,723 млрд. грн.

Президент Українського аналітичного центру Олександр ОХРІМЕНКО в інтерв`ю УНІАН висловив думку, що може бути декілька причин такого рекордного скорочення залишків на коррахунках. По-перше, можливо, Держказначейство почало акумулювати кошти для бюджетних виплат.

Крім того, експерт зазначив, що виходячи з даних за обсягом міжбанківського валютного ринку, Нацбанк уже декілька днів продає значні обсяги валюти. Це може бути пов`язано з необхідністю оплати закупівель «Нафтогазом» газу в сховища за нинішньою ціною. Також можливо, що валюта необхідна для виконання українськими компаніями й банками своїх зобов`язань перед іноземними кредиторами.

О.ОХРІМЕНКО також не виключає, що активізувався відплив капіталу за кордон.

Найбільші українські компанії, включені міжнародною аудиторсько-консалтинговою компанією "Делойт" в свій рейтинг провідних компаній Центральної та Східної Європи ТОП-500, за підсумками першого кварталу 2011 р. показали зростання доходів на 23%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам управляючий партнер "Делойт" Володимир ВАХТ.

Таким чином, за його словами, українські компанії по збільшенню прибутковості увійшли до трійки лідерів рейтингу разом зі Словаччиною та Словенією. В.ВАХТА також зазначив, що за підсумками 2010 р. доходи найбільших українських компаній виросли на 30%.

У той же час, сказав він, утримувати надалі високі темпи зростання для компаній буде досить складним завданням, особливо з урахуванням того, що всі можливості щодо збільшення ефективності шляхом скорочення витрат були вичерпані.

За інформацією В.ВАХТА, в ТОП-500 сьогодні входять 43 українських компанії, з них "Метінвест", "Нафтогаз України" і "Енергоринок" увійшли до ТОП-10 компаній регіону.

Верховна Рада України скасувала раніше прийнятий закон "Про внесення змін до Закону України" Про акціонерні товариства" та інших законодавчих актів України про відновлення на законодавчому рівні назви типу товариства «відкрите акціонерне товариство».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення відповідного рішення проголосували 239 народних депутатів з 353 зареєстрованих в сесійній залі, підтримавши, таким чином, відповідну пропозицію Президента України.

Президент зазначав, що прийнятий Верховною Радою України 8 квітня 2011 Закон України "Про внесення змін до Закону України" Про акціонерні товариства" та інших законодавчих актів України про відновлення на законодавчому рівні назви типу товариства "відкрите акціонерне товариство" не може бути підписаний з ряду причин.

Законом, який надійшов на підпис передбачається внесення змін до Цивільного кодекс України, Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Закон України "Про акціонерні товариства" з метою надання права акціонерним товариствам використовувати для позначення типу акціонерного товариства, крім словосполучення "публічне акціонерне товариство" , також словосполучення "відкрите акціонерне товариство".

У зв`язку з цим глава держави, вважає за необхідне зазначити, що Законом України "Про акціонерні товариства", прийнятим Верховною Радою України 17 вересня 2008 року, був введений новий підхід до регулювання відносин, пов`язаних з діяльністю акціонерних товариств. Зокрема, встановлено поділ акціонерних товариств за типами на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Названим Законом був також передбачений поступовий (протягом двох років) перехід від діючого на момент прийняття Закону України "Про акціонерні товариства" порядку, яким допускалося функціонування відкритих акціонерних товариств та закритих акціонерних товариств (Закон України "Про господарські товариства"), до нового порядку , які запроваджується Законом України "Про акціонерні товариства".

Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України "Про акціонерні товариства", у відповідність із цим Законом є, зокрема, здійснення дій по внесенню змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого чи закритого акціонерного товариства в публічне акціонерне товариство або з відкритого або закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Президент вказував, що закон, що надійшов на підпис, нівелює концепцію правового регулювання діяльності акціонерних товариств, введену Законом України "Про акціонерні товариства", і є кроком назад у розвитку законодавства України на шляху його адаптації до законодавства Європейського Союзу.

Президент підкреслював, що даний закон подовжує існування відкритих акціонерних товариств, що, по суті, стане індульгенцією для тих акціонерних товариств, які у встановлені терміни не виконали вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Це створило б передумови для невиконання надалі законодавчо встановлених вимог, оскільки виникає прецедент скасування законодавчих вимог, які не виконуються.

Тому Президент пропонував відхилити цей закон.

Функції та повноваження Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) передані Державній податковій службі України (ДПСУ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, відповідно до урядового розпорядження від 7 вересня 2011 № 836-р, Державна податкова адміністрація припиняє свою діяльність у зв`язку з реорганізацією згідно з указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади ".

Енергетика Україна готова приєднатися до третього енергетичного пакету Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив українським журналістам у Брюсселі директор Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК після засідання політико-безпекового комітету Україна-ЄС.

“Ми підтвердили, що ми віддані нашій участі в Енергетичному співтоваристві і готові розглянути імплементацію в Україні нових енергетичних стандартів за відповідних умов, тобто перехідних періодів, фінансової допомоги, і це з боку ЄС було дуже позитивно і високо оцінено”, - сказав представник українського МЗС.

За його словами, остаточно рішення щодо приєднання до третього енергетичного пакету буде схвалюватися на міністерському засіданні країн-учасниць Енергетичного співтовариства наприкінці року.

В.ФІЛІПЧУК зауважив, що Україна не боїться можливих негативних наслідків від приєднання до третього енергопакету для відносин з Росією.

“Ми вважаємо, що третій енергетичний пакет є кроком у правильному напрямку. Ми не бачимо загрози для жодної із третіх країн”, - підкреслив він.

“Ми вважаємо, що лібералізація енергетичного ринку корисна для всіх”, - додав представник МЗС.

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(УНІАН)