Комітет ВР рекомендує відмовитися від пререходу на зимовий та літній час

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендує парламенту прийняти проект постанови про зміну порядку обчислення часу на території України – тобто, відмовитися від переведення годинників на зимовий та літній час.

Про це повідомляє Інформаційне управління Верховної ради України.

Як йдеться в повідомленні, проектом постанови (реєстр. №8330) пропонується установити на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години.

На думку народних депутатів, щорічне переведення годинників на зимовий та літній час "викликає так званий часовий стрес і негативно впливає на психологічний та фізичний стан людини, а це - більші витрати, ніж незначна економія електроенергії".

Зокрема, підкреслювалося на засіданні, оскільки люди добре відчувають зміну біоритмів у природі, у періоди переведення годинників - навесні та восени - кількість звернень до лікарів зростає. Зміну біоритмів хворі люди відчувають набагато більше, ніж здорові - у них спостерігаються патологічні реакції. Переведення годинника для одних - це загострення хвороби, а для інших - просто дискомфорт.

Наразі, зауважувалося під час обговорення, деякі країни світу вже відмовилися від переведення годинників на зимовий та літній час.

Зазначалося також, що потреба в ухваленні проекту постанови виникла "зважаючи на численні звернення громадян України про відмову від практики переведення годинників на зимовий і літній час та з метою запобігти негативному впливу на здоров´я громадян внаслідок переведення годинників на годину вперед та на годину назад".

Як повідомляв УНІАН, перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР і Росії з 1981 року. Це роблять і більшість країн Європи.

Пропозиції про скасування в Україні переходу на літній та зимовий час почали лунати відразу після того, як з такою пропозицією виступило керівництво Російської Федерації.

9 червня 2011 року Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про скасування зимового часу. Документ набуде чинності за 60 днів після підписання.

Російським законом передбачається, що скасування переходу на зимовий час сприятливо позначиться на стані економіки Росії, а також на здоров`ї громадян. Раніше Д.МЕДВЕДЄВ неодноразово заявляв, що переведення стрілок годинників зв`язане зі стресом і захворюваннями.