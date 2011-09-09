ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «На готівковому ринку продовжується активна скупка доларів і євро» пише - в серпні українці купили в банках інвалюти на $ 824 млн більше, ніж здали до обмінників. Частина цих грошей повернулася в банки через депозити і погашення валютних кредитів, решта суми пішла на обслуговування тіньового сектора і «під матраци»...

http://delo.ua/finance/na-nalichnom-rynke-prodolzhaetsja-aktivnaja-skupka-dollarov-i-evro-164116/

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Також «Діло» в публікації «У рейтинг топ-500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи увійшли 43 українські компанії» пише - з 43 представлених у рейтингу «Делойт» українських компаній зростання доходів продемонструвала 41 компанія. Три компанії увійшли до десятки найбільших...

http://delo.ua/business/v-rejting-top-500-krupnejshih-kompanij-centralnoj-i-vostochnoj-ev-164092/

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«Діло» в публікації «Польща боїться конкуреніціі з боку України на європейських ринках курятини» пише - поляки почали перейматися планованим експортом курячого м'яса з України та Росії на ринки Євросоюзу. Польські виробники очікують цінової війни...

http://delo.ua/business/polsha-boitsja-konkurenicii-so-storony-ukrainy-na-evropejskih-ryn-164112/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «СОТ треба довести», в якому пише - Україна має намір цього року розпочати переговори про перегляд умов свого членства в СОТ. Для цього уряд протягом 30 днів має подати заявку в секретаріат СОТ про початок консультацій з зацікавленими країнами про зміну торгових мит. Юристи відзначають, що уряд має бути готовим до того, що інші члени СОТ висунуть завищені умови в обмін на згоду переглянути митні ставки...

http://www.kommersant.ua/doc/1768699

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Реформа на швидку руку», в якому пише - Україна вирішила прискорити реформу газового ринку за європейським зразком. У Міненерго заявили, що реструктуризація "Нафтогазу" буде завершена вже до початку наступного року, в якому країна приєднається до третього енергопакету ЄС. Це зробить можливою приватизацію української ГТС, хоча й утруднить провадження з "Газпромом" у суді. Втім, після запуску газопроводу Nord Stream в Києві будуть більш схильні до створення СП на базі ГТС з Росією, зазначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1768816

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Бізнес іде в петлю» пише - жорстка монетарна політика Нацбанку, спрямована ​​на утримання курсової стабільності, може вже восени спричинити новий виток підвищення цін виробників. Позбавлені кредитного підживлення підприємства будуть змушені збільшувати ціни для рефінансування свого бізнесу і компенсації зростаючих витрат. Експерти вважають, що це може призвести до подальшого погіршення цінової конкурентоспроможності української економіки і збільшення тиску на обмінний курс...

http://finance.eizvestia.com/full/biznes-idet-v-petlyu

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Страховики побачили привид Держстраху», в якому пишуть - що ідея створення в Україні державної страхової компанії, що оселилася в чиновницьких кабінетах, поки не знаходить розуміння і підтримки учасників ринку...

http://markets.eizvestia.com/full/strahovshhiki-uvideli-prizrak-gosstraha

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Грошей знадобиться більше», в якому пишуть - Україна вступає у фазу подорожчання продуктів харчування. У зоні ризику крупи, м'ясо та продукція молпрома. Порадують споживача низькими цінами цукор, овочі та гречка...

http://markets.eizvestia.com/full/deneg-ponadobitsya-bolshe

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Газета «Сьогодні» у публікації «З общаг не виселятимуть ще три роки» пише - Верховна Рада продовжила ще на три роки (до 1 січня 2015 року) заборону на відселення громадян з гуртожитків. За цей час має бути розроблена програма приватизації їх кімнат...

http://www.segodnya.ua/news/14286770.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Якщо не вдарить криза, доходи українців можуть підвищитися на 20%» пише - наступний тиждень буде багато в чому визначальним для країни у наступному році. У середу Кабмін затвердить проект бюджету-2012, наступного дня внесе його в Раду, і 20 вересня відбудеться його презентація в парламенті...

http://www.segodnya.ua/news/14286758.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Туркменський вектор Кабміну - гра газоуяви?» пише - влада в пошуках вирішення газової проблеми націлилася на призабутий Туркменістан. Причому Ашхабад сам шукає шляхи диверсифікації поставок, намагаючись зняти тиск «Газпрому». Начебто є передумови для співробітництва, якби не одне але - газ цієї країни, що зациклений на трубопроводах СРСР, давно зафрахтований Росією...

http://economics.unian.net/rus/detail/101555

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Мінекономрозвитку написало сценарій можливої ​​нової хвилі кризи» пише - ціна нафти падає до $ 60-80/барр., економіка Росії скорочується при девальвації до 40 руб./$ і вище. Такими будуть наслідки другої хвилі світової кризи, якщо вона відбудеться. Такий висновок випливає з додаткових сценаріїв макропрогнозу Мінекономрозвитку на 2012-2014 рр..

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1361221/minekonomrazvitiya_napisalo_scenarij_vozmozhnoj_novoj_volny

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Також «Ведомости» в публікації «Російський банк сплатив амбіції українського бізнесмена» пишуть - експансія Дмитра Фірташа в хімічній галузі оплачена Газпромбанком. Він відкрив Фірташу кредитну лінію більш ніж на $ 1 млрд для скуповування активів...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1361218/ukrainu_udobrili_dengami_gazprombanka

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Видання «Известия» в публікації «Катастрофа Як-42 почистить ринок авіаперевезень» пише - уряд Росії збирається укрупнити авіакомпанії й пересадити пасажирів на літаки-іномарки...

http://www.izvestia.ru/news/500064

(УНІАН)