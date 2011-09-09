Перегляд умов членства України у СОТ напряму не пов'язаний з розвитком відносин з МС – Кінах

Подача Україною заявки до Світової організації торгівлі, яка забезпечує можливість упродовж трьох років ініціювати перегляд тарифних мит, прямо не пов`язана з розвитком відносин з Митним союзом, проте може позитивно вплинути на цей процес у майбутньому.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ.

«Це не має прямого відношення до Митного союзу. Але якщо за якимись групами товарів у наших партнерів по МС будуть дуже великі тривоги з приводу можливого реекспорту з території України, то цей механізм може сприяти, скажімо так, вирівнюванню умов. Безумовно, ми зможемо підвищити рівень захисту нашого ринку», - заявив А.КІНАХ.

Він зазначив, що, за правилами СОТ, відповідну заявку Україна повинна подати до жовтня 2011 року.

«Країна, яка є членом СОТ, раз на три роки має право оформити заявку на можливість перегляду тарифних, митних та інших умов членства у цій організації на наступний трирічний період. Це передбачено 28-ю статтею Генеральної угоди про тарифи. Якщо заявка подана не буде, відповідно, не буде можливості і переглядати мита», - заявив президент УСПП.

Він також підкреслив, що актуальність питання про зміну мит, зокрема збільшення імпортних, визначається зростанням негативне сальдо зовнішньої торгівлі України.

«Ми споживаємо імпорту значно більше, ніж експортуємо. При цьому, за номенклатурою імпорту є дуже багато видів продукції, яку ми можемо виробляти самі за умови відповідної локалізації виробництва.

Тому нам необхідно економічними методами у рамках можливостей СОТ посилити захист внутрішнього ринку і позиції наших товарів на зовнішніх ринках», - сказав А.КІНАХ.

У першу чергу, зазначив він, зміна мит може бути потрібна у таких галузях, як агропромисловий комплекс, переробна промисловість, хімпром, авіабудування і, певною мірою, автомобілебудування.

«Потім по кожній позиції треба буде готувати відповідні підстави, вступати у переговорний процес і добиватися балансу наших інтересів і інтересів партнерів», - сказав А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує до жовтня 2011 р. подати заявку до Світової організації торгівлі для забезпечення можливості упродовж трьох років ініціювати, у разі потреби, перегляд тарифних мит.

У Митному союзі заявляють, що рівень захисту ринку України, як члена СОТ, нижчий за рівень діючого у МС, і бояться напливу більш дешевого імпортного товару до країн Митного союзу з України.

Повністю інтерв`ю А.КІНАХА читайте на сайті "УНІАН-економіка":

http://economics.unian.net/ukr/detail/101829