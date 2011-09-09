Головне на 9 вересня

Фінанси

Інфляція в Білорусі з початку року склала 53,6%

Мінськ. У Білорусі в серпні 2011 року порівняно з липнем споживчі ціни на товари та послуги збільшилися на 8,9%, порівняно з груднем 2010 року - на 53,6%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет.

Ціни на продовольчі товари у серпні 2011 року порівняно з липнем зросли на 9,7%, з груднем 2010 року - на 55,3%, з серпнем 2010 року - на 66,8%.

Непродовольчі товари у серпні 2011 року порівняно з липнем подорожчали на 10,8%, з груднем 2010 року - на 68,6%, з серпнем 2010 року - на 71,8%.

Ціни і тарифи на платні послуги у серпні 2011 року порівняно з попереднім місяцем збільшилися на 3,5%, з груднем 2010 року - на 27,4%, у річному обчисленні - на 29,9%.

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Уряд 15 вересня подасть до ВР проект бюджету-2012

Уряд подасть до Верховної Ради України проект Державного бюджету на 2012 рік 15 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні у ВР під час Години запитань до уряду.

Він зазначив, що бюджет 2012 року буде бюджетом «економічного зростання та недопущення проникнення другої хвилі світової кризи до реального сектора нашої економіки».

При цьому Ф.ЯРОШЕНКО підкреслив, що бюджет «буде збалансований, дефіцит бюджету буде чітко витримано, у нас дефіцит бюджету ми закладаємо 2,5%». «І 15 числа ми подамо вам (проект бюджету) до Верховної Ради для його розгляду», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

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У проект бюджету-2012 буде закладено дефіцит на рівні 2,5% від ВВП - Мінфін

До проекту Державного бюджету України на 2012 рік буде закладено дефіцит на рівні не більше 2,5% від внутрішнього валового продукту (ВВП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи сьогодні на засіданні Верховної Ради, повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

При цьому він зазначив, що проект бюджету-2012 буде формуватися на принципах, спрямованих на економічне зростання економіки.

«Бюджет 2012 року буде не бюджетом стабілізації, а бюджетом економічного зростання», - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до закону про Держбюджет, дефіцит бюджету 2011 року в Україні очікується на рівні 3,08% ВВП.

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Позитивне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку в серпні склало 322,4 млн дол.

Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в серпні ц.р. склало 322,4 млн дол (в еквіваленті).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Резерви НБУ поповнилися на 1,320 млрд дол. (в еквіваленті) за рахунок покупки: 249 млн євро, 552,6 млн швейцарських франків, 251,2 млн австралійських доларів.

У липні Нацбанк з резервів продав 998 млн дол. США.

Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою склав 5,243 млрд дол. США, в т.ч. банки купили у населення 2,209 млрд дол. США, продали - 3,033 млрд дол. США.

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) зросли на 247,4 млн дол. США і на 31 серпня 2011 року становлять 18,189 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України у серпні 2011 року збільшилися на 1%, або на 391,52 млн дол., - до 38 млрд 205,55 млн дол.

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Клюєв прогнозує зростання українського ВВП у 2011 р. на рівні 5%

Варшава. Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ прогнозує прискорення зростання ВВП України цього року до 5% з 4,2% у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав, виступаючи на XXI економічному форумі в польській Криниці.

«За сім місяців року ВВП України зріс на 5%, і ми розраховуємо закінчити рік із таким самим результатом», - сказав він.

А.КЛЮЄВ відзначив зростання всіх галузей української економіки, за винятком нафтопереробки і сільського господарства, зазначивши, що до кінця року дії уряду виведуть і ці галузі на плюс.

За його даними, промислове виробництво в Україні зростає в темпі 8%.

Перший віце-прем`єр також відзначив проведену урядом дерегуляцію національної економіки.

«Ми скасували близько 35 тис. нормативних актів, які заважали розвитку бізнесу в Україні. Ми продовжує йти цим шляхом, щоб створити сприятливі умови для підприємців», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також позитивно оцінив співпрацю з Польщею, відзначивши, що товарообіг між країнами за останній рік зріс на більш як 50%.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр України А.КЛЮЄВ бере участь в конференції міністрів економіки країн «Східного партнерства», що відбувається в рамках ХХІ Економічного форуму в Криниці.

Довідка УНІАН. У державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.

Європейський банк реконструкції і розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

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ПЕК

ДПЕК планує відновити експорт української електроенергії до Польщі у жовтні

ТОВ «Пауер Трейд», що входить до структури найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДПЕК, веде переговори про відновлення комерційних експортних поставок української електроенергії до Польщі з жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПЕК.

Згідно з повідомленням, переговори ведуться з кінцевими споживачами усередині Польщі, а досягнення конкретних домовленостей очікується наприкінці вересня.

«Завдяки системній роботі DTEK Power Trade з потенційними контрагентами у Польщі, ми дістали можливість вийти на кінцевого споживача української електроенергії і розпочати її комерційні поставки. Зараз ми вивчаємо цінову кон`юнктуру, ведемо подальші переговори, але говорити про конкретні домовленості можна буде тільки наприкінці вересня», - цитує прес-служба директора компанії «Пауер Трейд» Андрія ФАВОРОВА.

Як повідомляв УНІАН, НЕК «Укренерго» не виставила на аукціон з експорту електроенергії у жовтні 215 МВт перетину «ОЕС України – Польща», який до цього щомісячно виставлявся, і купувався дочірньою компанією приватного енергохолдингу ДПЕК ТОВ «Східенерго». За інформацією аукціонної комісії «Укренерго», польський перетин не був виставлений на аукціон у зв`язку з тим, що ТОВ «Східенерго», яке виграло цей перетин на річному аукціоні, не повідомило про свою тимчасову відмову від цього напряму в жовтні. До цього такі повідомлення з квітня ц.р. щомісяця надходили до аукціонної комісії.

Нагадаємо, що польська компанія Zomar S.A. із грудня 2009 року припинила імпорт української електроенергії у рамках контракту з державним підприємством «Укрінтеренерго» через збитковість, на думку польського трейдера, таких поставок.

У березні 2010 року польський трейдер заявляв про готовність відновлення придбання української електроенергії, зазначаючи при цьому, що поки що не бачить такої можливості через дуже високу ціну купівлі і низьку ціну її продажу в Польщі.

При цьому компанія зазначала, що за чинним контрактом Zomar з «Укрінтеренерго», у 2010 році трейдер щомісяця може купувати в України 130 МВт електроенергії. Згодом поставки електроенергії по напряму до Польщі так і не були відновлені.

Тим часом, у грудні 2010 року на річному аукціоні з експорту електроенергії у 2011 році ТОВ «Східенерго» що входить до структури енергохолдингу ДПЕК, викупило 215 МВт перетину «ОЕС України – Польща» за 10 тис. грн. При цьому представники компанії заявляли про можливість початку експортних поставок у цьому напрямі вже з січня 2011 року.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд» (обидва – м. Донецьк), що входять до складу приватного енергохолдингу ДПЕК, у січні-червні 2011 року збільшили експорт електроенергії з України у 8,37 разу, або на 1,883 млрд. кВт/год. – до 2 млрд. 138,3 млн. кВт/год.

ТОВ «Східенерго» у поточному році здійснює поставки на адреси контрагентів в Угорщині і Словаччині, ТОВ «Пауер Трейд» - у Молдові.

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Міненерговугілля не очікує підвищення цін на пальне до середини третьої декади вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України не очікує підвищення цін на пальне в роздрібних мережах АЗС до середини 3-ої декади вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора департаменту нафтогазової промисловості Міненерговугілля Костянтин БОРОДІН сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, головним чинником збереження цінової стабільності є значні запаси нафтопродуктів, куплені учасниками ринку до введення підвищених ставок акцизів 1 вересня.

«На 1 вересня перехідні залишки становили близько 800 тисяч тонн, що еквівалентно роздрібним продажам протягом 25-27 днів. Поки це пальне не буде розпродано за старими цінами, секретаріат ЕАГ (Експертно-аналітична група - УНІАН) не включатиме нові ставки акцизу в свою розрахункову формулу», - заявив К.БОРОДІН.

За прогнозом Міненерговугілля, сумарне споживання світлих нафтопродуктів в Україні у вересні становитиме від 900 до 950 тис. тонн.

Крім того, збереженню цінової стабільності на ринку сприятимуть позитивні фінансові результати роботи мереж АЗС у літні місяці.

«Уряд пішов назустріч операторам ринку в травні-серпні. Зниження акцизів підтримало попит із боку споживачів на фоні зростання світових цін. За літо більшість компаній змогли акумулювати великі запаси нафтопродуктів. Сьогодні ці запаси повинні спрацювати на весь ринок, на забезпечення цінової стабільності на ньому», - підкреслив К.БОРОДІН.

Збереженню цін, на думку чиновника, сприяє й наближення дати завершення спеціального розслідування щодо імпорту нафтопродуктів, яке веде Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

«У ринку чітко простежуються дві групи: вітчизняні виробники, які тримають низькі ціни, й імпортери, від яких завжди походить підвищення цін. Сумніваюся щоб напередодні винесення рішення Міжвідомчої комісії імпортери ризикнули штучно дестабілізувати ситуацію», - додав К.БОРОДІН.

Довідка УНІАН. 24 січня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україну, результатом якого може стати введення мит на пальне.

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Соцполітика

Сьогодні-завтра Президент прийме рішення щодо пенсійної реформи - Акімова

Сьогодні-завтра Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийме рішення щодо закону про реформування пенсійної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

«Він (закон - УНІАН) прийшов на підпис, і я думаю, що протягом сьогоднішнього дня, може бути завтрашнього дня, в залежності від графіка Президента, це питання буде вирішено», - сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав закон про пенсійну реформу і направив на його на підпис Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ.

У разі підписання закону, він набуде чинності з 1 жовтня 2011 року.

Довідка УНІАН. 8 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищений до 60 років, страховий стаж підвищений до 30 років для жінок і до 35 - для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

21 серпня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що закон не передано на підпис Президенту, оскільки до документу необхідно внести уточнення технічного характеру.

6 вересня парламент не підтримав проект постанови, яким передбачалося скасувати рішення про прийняття у другому читанні і в цілому проекту Закону "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи". Цей проект постанови пропонували прийняти опозиційні депутати.

Після цього Верховна Рада Україна прийняла поправки до закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

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ВР схвалила законопроект про право Кабміну визначати розміри соцдопомоги і пільг

Верховна Рада Україна прийняла у першому читанні проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 246 із 362 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом, зокрема, передбачається запровадження механізму, за яким виконання судових рішень про стягнення грошей з державних органів, підприємств, установ або організацій, боржника-юридичної особи, примусова реалізація майна якого забороняється, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, у разі, якщо неможливо виконати рішення за рахунок боржника.

Крім того, проектом закону пропонується встановити, що погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, буде здійснюватися в порядку і строки, встановлені Кабінетом Міністрів України з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.

Також даним законопроектом передбачаються зміни, що стосуються ряду соціальних пільг для різних категорій населення. Зокрема, передбачено внести зміни до Закону «Про міліцію», передбачивши, що працівникам міліції та членам їх сімей надається знижка на оплату житлової площі, комунальних послуг, а також паливо в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів. У той же час у нині чинному законі чітко визначено, що така знижка становить 50%.

Крім того, планується внести зміни до Закону «Про прокуратуру», якими не визначений розмір знижок на такі ж послуги, а також на плату за користування квартирним телефоном, в той час як на сьогоднішній день така знижка становить 50%.

Чинним законом «Про прокуратуру» визначено, що працівникам прокуратури надається позачергове щорічне безплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні. У запропонованому законопроекті передбачено позачергове безкоштовне надання таких путівок, але при цьому наголошується, що порядок їх отримання буде визначати уряд.

Також чітко в законопроекті не виписано положення по виплаті стипендій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і які віднесені до першої категорії постраждалих.

Крім того, даним законопроектом чітко не передбачено, які стипендії виплачуватимуть «чорнобильцям», що навчаються в державних вузах, професійно-технічних закладах. У той же час сьогодні цій категорії громадян гарантується виплата підвищеної на 100% стипендії, незалежно від місця навчання на території Україні.

Також у законопроекті зазначено, що для другої категорії громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, надаються путівки на санаторно-курортне лікування, але порядок їх надання також визначає Кабмін. Чинним на сьогоднішній день законом передбачено першочергове надання цій категорії «пільговиків» путівок або грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Даним законопроектом, по суті, скасовується ще ряд пільг для громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них.

Зокрема, чинним законом передбачено, що до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога в розмірі 5 мінімальних пенсій за віком, а в запропонованому законопроекті передбачено, що розмір такої допомоги буде визначатися урядом.

Крім того, законопроектом пропонується виключити з чинного закону статтю про те, що за бажанням інвалідів замість путівки до санаторію, профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію.

Також в законопроекті передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Як повідомляв УНІАН, даний законопроект сьогодні вранці не був включений до порядку денного, але його включили з голосу, запевнивши, що цей документ сьогодні було розглянуто на засіданні Комітету ВР з питань правосуддя (очолює народний депутат України з фракції Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ - УНІАН) .

Народний депутат від "БЮТ-Батьківщина" Сергій СОБОЛЄВ заявив, що депутати на таке засідання не запрошувалися і що засідання не було.

Уряд і комітет пропонували розглянути даний законопроект сьогодні у першому читанні і в цілому як закон, але завдяки протестам опозиціонерів він прийнятий тільки у першому читанні.

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Промисловість

Україна продасть квоти на викиди вуглекислого газу - рішення уряду

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про операції з одиницями (частинами) установленої кількості».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів.

Згідно з документом, передбачається здійснити в установленому порядку операції продажу вуглецевих одиниць (одиниць установленої кількості) в якості скорочення викидів парникових газів, досягнутих до початку першого періоду дії Кіотського протоколу в результаті реалізації проектів спільного впровадження. Загалом йдеться про 7474 961 тонну еквіваленту двоокису вуглецю. Ця кількість одиниць (частин) установленої кількості підтверджена міжнародними верифікаторами.

Як зазначається, своєчасне здійснення зазначених операцій забезпечить виконання Україною своїх зобов`язань за Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Довідка УНІАН. Україна ратифікувала Кіотській протокол в 2004 році. В рамках протоколу існує поняття так званих гнучких механізмів, серед яких для України привабливими є два, – торгівля викидами і проекти спільного впровадження, які дозволяють одержувати доходи від продажу квот.

Продаж частини своєї квоти передбачає продаж "надлишків" тим країнам, які перевищують рівень власної квоти викидів.

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Єжель: до кінця 2012 року з території України буде вивезено весь меланж

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ розраховує, що до кінця 2012 року з території України буде вивезено весь обсяг меланжу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЄЖЕЛЬ заявив сьогодні на брифінгу в клубі Кабінету міністрів України.

«У цьому році ми практично вивезли з трьох місць меланж, три гарнізони очищені від меланжу, і якщо такими темпами йти, то в 2012 році ми начисто вивеземо з території України цю отруйну речовину», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня М.ЄЖЕЛЬ заявляв, що Кабінет міністрів України затвердив перелік компонентів рідкого ракетного палива (меланж), що підлягають утилізації у 2011-2012 роках, в обсязі 12 тис. тонн.

“Будемо намагатись, щоб воно було утилізоване протягом двох років. Це дуже складний процес”, - сказав М.ЄЖЕЛЬ. Міністр зазначив, що вже складено графік утилізації меланжу, і, крім бюджетних коштів, утилізація буде відбуватися за рахунок фінансування в рамках гранту ОБСЄ. Він нагадав, що державним бюджетом передбачено на ці цілі 120 млн. 800 тис. грн.

Довідка УНІАН. Меланж – це багатокомпонентна суміш азотної кислоти, окисів азоту та інгібіторів корозії. Летюча, агресивна, високотоксична та гігроскопічна рідина, що застосовується як окислювач ракетного пального у рідинно-паливних ракетних двигунах. Окислювачі на основі азотної кислоти не горять та не вибухають, але вони викликають самозаймання деяких горючих матеріалів, у тому числі ракетного пального.

У спадок від Радянського Союзу Збройним силам України залишилося майже 16,7 тисяч тонн надлишкових та некондиційних компонентів ракетного палива (КРП), з яких більшість складають меланжі.

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Транспорт/Зв`язок

Колесніков не виключає, що аеропорт «Донецьк» передадуть в управління іноземцям

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ не виключає, що новий міжнародний аеропорт «Донецьк» передадуть в управління іноземцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, де перебував з робочим візитом.

Відповідаючи на запитання про можливу передачу донецького аеропорту в управління іноземній компанії, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «Це не виключається. Якщо ті, хто управлятиме аеропортом, покажуть свою більш ефективну модель, то, звичайно».

При цьому він додав, що сьогодні «є декілька великих груп у світі, є австралійські групи, які управляють більшістю аеропортів у світі, припустимо, бельгійським аеропортом, брюссельським, який взагалі практично стояв, і та ж австралійська група узялася і вивела його на 12 мільйонів пасажирів на рік».

Уточнюючи для журналістів питання про подальшу долю донецького аеропорту, чи залишиться він у власності у держави, Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що «поки про це ще зарано говорити», але «це питання тактичне». «Яка форма (власності) буде ефективна, така і буде прийнята», - додав віце-прем`єр-міністр.

Довідка УНІАН. Проект реконструкції КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» передбачає будівництво нової сучасної злітно-посадочної смуги, аеродромно-диспетчерської вежі, перонів, а також будівництво нового терміналу і реконструкцію старого. Комплекс нового терміналу буде оснащений естакадою, багаторівневим паркінгом і автостанцією.

Пропускна спроможність нового терміналу – понад 3 млн. пасажирів на рік. Загальна його площа – 58 тис. кв. м, площа залів очікування – 18 тис. кв. м, площу під комерційні об`єкти – 10 тис. кв. м.

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Новий термінал аеропорту «Донецьк» побудують до 28 грудня, а відкриють в березні 2012 року

Новий термінал міжнародного аеропорту «Донецьк» буде побудовано до 28 грудня нинішнього року, а для польотів його відкриють в березні наступного, 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ на прес-конференції в Донецьку, де перебував із робочою поїздкою.

Кажучи про терміни здачі терміналу в експлуатацію, він відзначив: «Я абсолютно іпевнений - у нас до 28 грудня будівельні роботи будуть закінчені». При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ додав: «Але у нас є час до літнього розкладу, до останньої неділі березня на тренування персоналу. Адже ми не можемо персонал готувати теоретично, тобто в чистому полі, ми маємо готувати його тут. Тому для польотів авіакомпаній термінал буде відкритий в останню неділю березня».

Міністр інфраструктури також повідомив, що на початку наступного року термінал почне приймати внутрішні рейси.

Нагадаємо, в аеропорту «Донецьк» ведуться роботи з будівництва і реконструкції до Євро-2012 аеровокзального комплексу. Загальна вартість цього проекту, включаючи будівництво нового терміналу, естакади, автостоянки і привокзальної площі, відповідно до цільової програми становить 1399,2 млн. грн. (з державного бюджету – 1136,8 млн. грн., з місцевого бюджету – 262,4 млн. грн.).

Довідка УНІАН. Новий термінал донецького аеропорту – це 6-поверхова будівля, його висота 19 метрів, а в найвищій частині - 23 метри. У проектуванні передбачено, щоб потоки пасажирів, які прилітають і вилітають, не перетиналися. До терміналу примикає естакада з трьома смугами руху, що дозволить приймати громадський і особистий транспорт, пішоходів

Пропускна спроможність терміналу - до 3,1 тис. пасажирів на годину.

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