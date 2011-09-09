Анонс на 12 вересня

* За підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в рамках Проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» (РМТ) відбудеться презентація результатів впровадження в більш ніж 20 містах нової для України методики Муніципального енергетичного планування. У 11-00 відбудеться прес-конференція за участю керівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, Асоціації Міст України, USAID / Ukraine та Проекту USAID РМТ, керівників міських адміністрацій, енергоменеджерів та ін.

* Відбудеться круглий стіл "Ринок вторинного житла в Україні: кредитування, ціни, прогнози". Учасники: Сергій Злидень, президент Асоціації спеціалістів з нерухомості України (АСНУ); Олександр Рубанов, президент Союзу спеціалістів з нерухомості України (ССНУ); Віктор Несін, голова правління Спілки консультантів з нерухомості та ін.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Презентація перших результатів паспортизації вулиць міста Києва на прикладі вулиці Хрещатик». Під час прес-конференції заст. начальника Головного управління містобудування та архітектури м. Києва Андрій Вавріш представить, розроблений головним управлінням спільно з Національним авіаційним університетом, паспорт вулиці Хрещатик, а також розкриє перспективи повернення городянам комфортного публічного простору та плани подальших реновацій. У прес-конференції також візьмуть участь перший проректор Національного авіаційного університету Максим Луцький та представники Конфедерації будівельників України. Після завершення прес-конференції планується спільний порівняльний огляд вулиці Хрещатик та результатів її паспортизації.

* Відбудеться публічна дискусія на тему: «Держборг і платіжний баланс: наскільки серйозні загрози для фінансової стабільності без допомоги МВФ?». Ініціатор - ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» FINREP і «Дзеркало тижня.Україна». Учасники: Макс Альєр, постійний представник МВФ в Україні; Ігор Шумило, директор Генерального економічного департаменту НБУ; Сергій Макацарія, директор Департаменту управління державним боргом та міжнародного співробітництва, Мінфіну України; Сергій Чекашкін, директор департаменту фінансової політики Мінекономрозвитку і торгівлі України; Роман Шпек, член Ради НБУ, радник Президента України; Дмитро Зінков, голова правління «ОТП-банку» та інші.

* Відбудеться третє сесійне засідання Робочої групи IV «Регіональний вимір євроінтеграційної стратегії України: регіональний розвиток та міжрегіональне співробітництво» «Національного Конвенту України щодо ЄС», який здійснюється Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України спільно з Українським незалежним центром політичних досліджень у партнерстві з Дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики (м. Братислава) за підтримки Словацького фонду розвитку (Slovak Aid). Тема засідання: «Центральний регіон: міжрегіональне співробітництво - платформа для співпраці з регіонами ЄС».

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63