Курс НБУ на 12.09.11
20:19, 09 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 12.09.11100 USD США - 797.2300 (на 9 вересня - 797.2700)100 EUR - 1101.5327 (на 9 вересня - 1119.6860)10 RUR - 2.6851 (на 9 вересня - 2.7025)Облікові курси банківських металів на 12.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-149839.38 (на 9 вересня-145661.23)961XAG10Срібло-3300.53 (на 9 вересня-3359.70)962XPT10Платина-148045.61 (на 9 вересня-146219.32)964XPD10Паладій-60748.93 (на 9 вересня-60353.34)
Офіційний курс НБУ на 12.09.11
100 USD США - 797.2300 (на 9 вересня - 797.2700)
100 EUR - 1101.5327 (на 9 вересня - 1119.6860)
10 RUR - 2.6851 (на 9 вересня - 2.7025)
Облікові курси банківських металів на 12.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 149839.38 (на 9 вересня - 145661.23)
961 XAG 10 Срібло - 3300.53 (на 9 вересня - 3359.70)
962 XPT 10 Платина - 148045.61 (на 9 вересня - 146219.32)
964 XPD 10 Паладій - 60748.93 (на 9 вересня - 60353.34)
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